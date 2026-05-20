Криптоплатформы обяжут передавать данные о цифровых активах и их владельцах в Центральный депозитарий

Главная цель нововведений — создание единой и прозрачной системы реестров всех держателей цифровых активов в стране.

Совместным постановлением правления Национального Банка РК от 29 апреля 2026 года № 46 и правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 5 мая 2026 года № 90 утверждены правила представления операторами платформы цифровых финансовых активов, операторами торговой платформы цифровых активов сведений в центральный депозитарий ценных бумаг. Постановление введено в действие с 1 мая 2026 года, передает Uchet.kz.

Согласно правилам, операторы криптоплатформ обязаны передавать в Центральный депозитарий детальные сведения:

— О выпусках ЦФА: регистрационный номер, вид, количество токенов и общий объем выпуска. Эти данные должны отправляться не позднее 1 рабочего дня после регистрации выпуска.

— О держателях активов: базы данных будут обновляться не реже одного раза в день (по состоянию на 00:00 времени Астаны). Платформы обязаны передавать в ЦД ФИО владельцев, их ИИН (или БИН для юрлиц), а также данные о количестве, виде и адресах кошельков принадлежащих им цифровых активов.

Центральный депозитарий наделяется правом проводить выборочные сверки, а также исполнять запросы правоохранительных и специальных государственных органов.

По запросу ЦД криптоплатформы обязаны предоставить полную выписку по операциям конкретного держателя активов за любой период в срок не более 2 рабочих дней. Если же депозитарию потребуются дополнительные сведения для актуализации реестра, операторы платформ обязаны направить их в течение 3 рабочих часов с момента получения уведомления.

Депозитарий будет регулярно сверять общий объем выпущенных цифровых активов с суммарным количеством токенов на кошельках пользователей, эмитентов и самих криптобирж.

Если ЦД обнаружит, что на балансе у держателей находится больше токенов, чем было официально выпущено, он обязан в течение 3 рабочих дней письменно уведомить об этом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), а также сами платформы.

Внутренняя система учета операторов платформ должна работать в онлайн-режиме и содержать:

— Данные о держателях, эмитентах и адресах их кошельков.

— Информацию о правах требования по обязательствам эмитента.

— Все зарегистрированные ограничения и обременения на токены.

— Историю всех проведенных операций с указанием сумм сделок при списании или зачислении активов.

При этом на операторов платформ возлагается полная ответственность за достоверность передаваемых данных. Также они обязаны строго соблюдать конфиденциальность и требования Закона РК «О персональных данных и их защите», обеспечивая неизменность информации и защиту от несанкционированного доступа.

В случае технического сбоя при передаче данных оператор должен сообщить об этом в ЦД в течение 5 часов.