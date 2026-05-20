Казахстан переводит гражданскую авиацию на цифровые рельсы

Развитие сферы рассмотрели на заседании правительства.

19 мая состоялось заседание правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященное вопросам развитию и цифровизации авиационной отрасли. С докладом о ходе исполнения поручений Главы государства и дальнейших задачах развития гражданской авиации выступил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев.

На заседании также выступили с докладами Главный исполнительный директор Авиационной администрации Казахстана Майкл Дэниел, Главный исполнительный директор группы компаний Air Astana Ибрахим Жанлыел, присутствовали руководители аэропортов и авиакомпаний.

По итогам комплексного аудита авиационной безопасности (USAP-CMA) Казахстан стал лидером среди стран СНГ и вошел в топ-20 стран мира с показателем 95,7% соответствия стандартам ИКАО. Для дальнейшего повышения уровня безопасности создан Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

До конца текущего года в Казахстане совместно с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) будет разработан Мастер-план по развитию авиационной отрасли до 2050 года.

За первые 4 месяца 2026 года казахстанскими авиакомпаниями перевезено 4,6 млн пассажиров (по итогам 2025 г. 15,4 млн), объем обработанных грузов составил порядка 50 тыс. тонн (по итогам 2025 г. 173,3 тыс. тонн), аэропорты страны обслужили 9 млн пассажиров (по итогам 2025 г. 31,8 млн).

В 2026 году субсидируется 24 социально значимых маршрута с общим объемом финансирования 6,4 млрд тенге. Дополнительный импульс развитию внутренней маршрутной сети дает запуск туристических направлений (Урджар–Алматы, Урджар–Астана, Ушарал–Астана, Ушарал–Алматы, Балхаш–Алматы, Балхаш–Астана).

Расширяется международная маршрутная сеть: в этом году — 15 новых международных направлений, четыре из которых уже открыты.

С начала года парк казахстанских авиакомпаний пополнили 3 самолета. На сегодня парк воздушных судов составляет 111 единиц. До конца года ожидается поступление еще 6 воздушных судов, к 2040 году отечественные авиакомпании предусматривают увеличение воздушного флота в 2,5 раза (261 воздушное судно).

Предусмотрена реализация проектов по двум взлетно-посадочным полосам в Астане и Шымкенте, а также модернизация 5 аэропортов страны (Алматы, Атырау, Урджар (терминал), Павлодар (ВПП), Актау (перрон). Все проекты, требующие комплексной модернизации, планируется завершить до 2029 года.

Отдельным направлением формирования аэрохабов является создание институциональных и инфраструктурных условий для развития аэропортов. Предусматривается расширение перечня приоритетных видов экономической деятельности с учётом функциональной специализации шести аэропортов (Астана, Алматы, Актобе, Актау, Караганда и Шымкент). При этом значительная часть модернизации аэропортовой инфраструктуры осуществляется с привлечением частных инвестиций. В частности, в ходе визита Президента Турецкой Республики 14 мая было подписано инвестиционное соглашение по модернизации аэропорта Алматы на сумму 190 млрд тенге.

За последние пять лет зафиксирован четырехкратный рост транзитных полетов. На сегодня транзит формирует основную часть доходов от аэронавигационного обслуживания.

Государством создаются условия для развития малой авиации. Стоимость получения сертификатов снижена на 50%. Также модернизируется система страхования. Одновременно прорабатываются вопросы разработки отдельных правил регулирования данного направления, регулирования туристических полетов, а также упрощения перехода пилотов из военной авиации в гражданскую.

В рамках поручений Главы государства по внедрению передовых технологий и развитию инновационной транспортной инфраструктуры ведется активная работа по формированию экосистемы городского воздушного транспорта — Urban Air Mobility.

В аэропортах Астаны и Алматы функционирует 16 Q-Gate терминалов (сокращает время прохождения пограничного контроля до 50 секунд). В этом году дополнительно планируется установка еще 16 Q-Gate в аэропортах городов Шымкент, Атырау, Актобе и Актау. Следующим этапом станет внедрение биометрической идентификации на внутренних рейсах.

В сфере грузовых перевозок продолжается развитие системы электронного документооборота e-Freight. Интеграция с государственными информационными системами позволит сократить сроки обработки грузов с 1 дня до 1 часа и обеспечить полную цифровизацию бизнес-процессов.