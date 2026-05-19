Токаев предложил МВД стран ЦА и Китая объединить базы данных

Касым-Жомарт Токаев принял министров внутренних дел Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, а также министра общественной безопасности Китая, которые прибыли в Казахстан для участия во второй встрече профильных ведомств в формате «Центральная Азия — Китай». В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения региональной безопасности, противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, киберпреступности и экстремизму, передает Курсив.

По словам главы государства, укрепление и развитие экономического сотрудничества стран региона тесно связаны с вопросами безопасности.

«Наращивание грузопотоков сопряжено с определенными рисками. Речь идет о транснациональной преступности: перевозке контрабанды, наркотиков, оружия», — сказал он.

Также Президент указал на необходимость реализации потенциала формата «Центральная Азия — Китай» для выстраивания системы региональной безопасности.

«Министерства внутренних дел, на мой взгляд, должны усилить сотрудничество друг с другом, делиться информацией друг с другом по самым чувствительным вопросам, касающимся безопасности и общественного порядка», — добавил Токаев.

Народ, по мнению Президента, требует от руководителей своих государств принять срочные и эффективные меры, чтобы навести порядок и создать благоприятные условия для безопасной жизни.

«Чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности, и граждане могли бы с уверенностью сказать, что руководители наших стран, министры внутренних дел и других ведомств предпринимают усилия для наведения необходимого общественного порядка в соответствии с законодательством», — подчеркнул глава государства.

Участники встречи подтвердили желание расширять практическое взаимодействие, укреплять обмен информацией, развивать профессиональные контакты и внедрять современные технологии в деятельность правоохранительных органов.