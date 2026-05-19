Токаев призвал страны ЦА и Китай объединиться против киберпреступности и ОПГ

Президент Казахстана выступил на встрече в формате «Центральная Азия – Китай», где ключевой темой стала региональная безопасность.

Глава РК подчеркнул, что транснациональная преступность стала гибкой, а интернет-технологии превратились в прибыльную мировую индустрию с миллиардными убытками. Особое внимание Токаев обратил на то, что уход экономики и общества в онлайн вывел киберпреступность на опасный уровень. Гибридные технологии сейчас массово используются для создания фейков и разжигания конфликтов, передает Курсив.

«Искусственный интеллект в руках деструктивных элементов превращается в информационное оружие, причем очень мощное по своим деструктивным последствиям оружие. Противоправный контент, или, как сейчас принято говорить, противоправное содержание, штампуется конвейерным потоком», — заявил Президент.

В этой связи существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. Глава государства отметил, что Казахстан внутри страны жестко держит курс на концепцию «Закон и Порядок», зафиксированную в Конституции. Однако на международном уровне бороться с экстремистами и ОПГ, которые координируют атаки и отмывают деньги через цифровую среду, нужно сообща.

«В числе приоритетных задач – блокировка финансовых потоков транснациональных преступных групп. Следует активнее пресекать распространение идей экстремизма, вербовку в террористические группы через интернет, выявлять на дальних подступах подготовку к террористическим актам», — подчеркнул Токаев.

Президент резюмировал, что именно площадка «Центральная Азия – Китай» должна стать главным примером того, как государства могут скоординированно обеспечивать общую безопасность.

