ТРАСЕКА упрощает автоперевозки: внедряется Единое электронное транзитное разрешение

В рамках XVIII заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА 15 мая 2026 года подписано Соглашение о Едином транзитном разрешении (ЕТР). Документ, направленный на упрощение международных автомобильных перевозок и развитие транзитного потенциала коридора Европа — Кавказ — Азия, уже подписали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Украина, передает Uchet.kz.

Остальные государства — участники ТРАСЕКА присоединятся к соглашению после завершения внутригосударственных процедур. Соглашение предусматривает внедрение единого электронного транзитного разрешения. Это позволит автомобильным перевозчикам осуществлять транзитные грузоперевозки через территории стран-участниц без необходимости получать отдельные национальные транзитные разрешения.

ЕТР будет оформляться исключительно в электронном формате через единую информационную систему (веб-портал). Каждому документу присвоят уникальный идентификационный номер и штрихкод. Нововведение призвано упростить административные процедуры, ускорить прохождение границ, повысить прозрачность перевозок и развить цифровизацию транспортно-логистической отрасли.

Документ регулирует порядок выдачи и использования ЕТР, устанавливает единые условия для перевозчиков, а также предусматривает цифровое взаимодействие компетентных органов государств-участников посредством цифровой платформы.

Принятие соглашения станет шагом в развитии коридора ТРАСЕКА, объединяющего 14 государств, и будет способствовать укреплению торгово-экономических связей между Европой и Азией, повышению конкурентоспособности маршрута и росту объемов транзита. Соглашение вступит в силу после того, как государства-участники завершат внутригосударственные процедуры и депозитарий получит соответствующие уведомления.

