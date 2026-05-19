Оцифрована система билетирования и регистрации посетителей на объектах культуры

2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В этой связи одним из ключевых приоритетов остается цифровая трансформация сферы культуры. По поручению заместителя премьер-министра — министра культуры и информации РК в стране реализуется ряд цифровых проектов. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Шерхан Талап.

В частности, функционирует информационно-просветительская платформа Qazaq Culture, доступная на восьми языках. Проект направлен на популяризацию культурного наследия Казахстана на международном уровне. Сегодня платформой пользуются десятки тысяч человек, а интерес к национальной культуре продолжает расти.

«Запущена сеть виртуальных музеев E-Museum, объединяющая 286 музеев страны. На платформе представлено 65 тысяч экспонатов, в том числе около 750 артефактов в 3D-формате. Через портал доступны музейные фонды в онлайн-режиме, внедряются технологии автоматического описания, перевода и поиска экспонатов с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, информационная система „е-Кино“ направлена на обеспечение прозрачности киноиндустрии, полную цифровизацию кассовых сборов и ведение учета в режиме реального времени. В настоящее время прорабатываются технические и вопросы информационной безопасности для полноценного запуска системы», — сказал Шерхан Талап.

Кроме того, в Казахстане оцифрована система учета и билетирования на священных и историко-культурных объектах. Цифровая система внедрена в таких объектах, как Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, Мавзолей Арыстан-баб, Мавзолей Карахан, Мавзолей Айша-биби и городище Отрар. Благодаря внедрению системы учет, продажа билетов и регистрация посетителей полностью переведены в цифровой формат, что позволило повысить прозрачность процессов. После запуска системы значительно выросли как доходы объектов, так и количество посетителей. До конца года планируется масштабное внедрение QR-билетов. В дальнейшем цифровые решения будут поэтапно внедряться и в других музеях и культурных объектах страны.