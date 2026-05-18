Регистрация интернет-мошенничеств в текущем году снизилась на 2,5%

Министерством внутренних дел РК совместно с заинтересованными государственными органами реализуется комплекс мер, направленных на защиту прав и интересов граждан, предупреждение правонарушений в цифровом пространстве и эффективное противодействие современным цифровым угрозам. В первую очередь активно проводится информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации. С начала года в информационном пространстве опубликовано около 38 тысяч материалов. В государственных органах, учреждениях образования и здравоохранения, банках и частном секторе проведено около 34 тысяч профилактических мероприятий. Организовано более 10 тысяч встреч с населением, распространено свыше 1 млн памяток и брошюр. Об этом сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

По его словам, на сайте МВД mvd.gov.kz имеется специальный раздел по борьбе с киберпреступностью, также функционируют официальный сайт департамента «cybercrime.kz», страницы в социальных сетях и мессенджерах, где публикуется важная информация о способах интернет-мошенничества и мерах по их профилактике.

«В результате организационно-практических и профилактических мероприятий по итогам 4 месяцев текущего года обеспечена положительная динамика. Так, регистрация интернет-мошенничеств снизилась на 2,5%. При этом уровень раскрываемости вырос с 32,2% до 40,6%, то есть рост составил 7,8%. Количество нераскрытых уголовных дел сократилось на 16,6%. Продолжается работа по пресечению использования телекоммуникационной инфраструктуры в преступных целях. Всего заблокировано 147 млн мошеннических звонков», — сказал спикер.

Ключевым элементом противодействия интернет-мошенничеству является взаимодействие с Антифрод-центром Национального банка Республики Казахстан. За отчетный период сформировано 111 тысяч инцидентов, из которых около 44 тысяч — органами внутренних дел. В результате заблокированы денежные средства в размере 2,1 млрд тенге на счетах отправителей и более 700 млн тенге на счетах «дропов». Добровольно потерпевшим возвращено 528 млн тенге.

Кроме того, в текущем году Министерство внутренних дел приступило к реализации ведомственной программы по противодействию киберпреступности на 2026–2028 годы. Данная программа направлена на совершенствование механизмов предупреждения, выявления и пресечения киберпреступлений, а также обеспечение информационной безопасности граждан. В рамках реализации программы проводится всесторонний анализ актуальных проблем в данной сфере, принимается ряд организационных и практических мер для обеспечения их эффективного решения. В частности, для повышения эффективности борьбы с интернет-мошенничеством внедрен новый формат проведения оперативно-профилактических мероприятий. Если ранее такие мероприятия проводились в течение 3 дней, то теперь они будут длиться 3 месяца. Основная причина этого заключается в транснациональном характере киберпреступности, отсутствии границ и необходимости усиления международного сотрудничества.

