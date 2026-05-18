ИИ набирает обороты: Казахстан вошел в число мировых лидеров по росту технологий

Искусственный интеллект за последние несколько лет прошел путь от перспективной технологии до одного из ключевых драйверов мировой экономики. Сегодня ИИ активно внедряется практически во все сферы — от бизнеса и образования до государственного управления, финансового сектора, медицины и промышленности. На фоне стремительной цифровизации конкуренция между странами все чаще определяется не только объемом природных или финансовых ресурсов, но и скоростью внедрения передовых технологий. Согласно международным исследованиям, генеративными ИИ-сервисами уже пользуются сотни миллионов человек по всему миру, а масштабы распространения связанных с этим технологий и решений продолжают расти беспрецедентными темпами. На этом фоне Казахстан не только следует мировым тенденциям, но и активно формирует собственную ИИ-экосистему. При этом уже сегодня страна демонстрирует заметные результаты, уверенно конкурируя с другими государствами Центральной Азии и ЕАЭС. Так, согласно рейтингу Global AI Diffusion, подготовленному компанией Microsoft, Казахстан стал безусловным лидером среди стран ЦА и ЕАЭС по уровню распространения ИИ, передает Ranking.kz.

Рейтинг отражает долю населения в возрасте от 15 до 64 лет, использующего любые сервисы, связанные с ИИ. Иными словами, чем выше уровень проникновения ИИ-продуктов и цифровых решений в стране, тем активнее население взаимодействует с такими технологиями. Фактически этот показатель демонстрирует не только популярность ИИ-сервисов, но и уровень развития цифровой инфраструктуры, технологической среды, доступности и зрелости ИИ-экосистемы в целом.

По итогам первого квартала 2026 года Казахстан занял 70-е место среди 147 стран — сильный результат, особенно с учетом конкуренции со стороны более развитых экономик. Более того: показатель РК — 15,9% — существенно превышает результаты других стран Центральной Азии и ЕАЭС. Для сравнения: уровень распространения ИИ в Беларуси составил 9,6%, в Кыргызстане — 9,5%, в России — 9,5%, в Узбекистане — 7,2%, в Таджикистане и Туркменистане — по 6,1%.

Казахстан также стал лидером по росту этого показателя: плюс 2,2 п. п. по сравнению со вторым полугодием 2025 года. У России рост уровня распространения ИИ составил плюс 1,5 п. п., у Кыргызстана — плюс 1,3 п. п., у Беларуси — плюс 1,2 п. п., у других стран ЦА и ЕАЭС — менее 1 п. п.

При этом РК не только входит в число лидеров региона по уровню проникновения ИИ, но и демонстрирует одни из самых высоких темпов роста в мире. По данным того же рейтинга, Казахстан вошел в топ-10 стран по приросту численности пользователей ИИ-сервисов: показатель увеличился сразу на 25,6% по сравнению со вторым полугодием 2025 года.

Важно отметить, что развитие любой отрасли сегодня все чаще зависит от уровня сотрудничества между странами и готовности совместно внедрять новые технологии. Особенно это актуально для цифровизации, ИКТ и ИИ, где обмен опытом, кадрами, инфраструктурными решениями и технологическими практиками играет ключевую роль. В этом контексте одним из важных направлений становится взаимодействие Казахстана с другими странами в рамках Организации тюркских государств.

Так, 15 мая 2026 года в Туркестане состоится неформальный саммит Совета глав государств ОТГ. По мнению экспертов, предстоящая встреча может стать важным этапом перехода тюркского пространства к новому технологическому укладу. Тема саммита — «Искусственный интеллект и цифровое развитие», а в центре обсуждения окажутся вопросы внедрения ИИ, развития цифровой инфраструктуры, технологического сотрудничества и укрепления экономических связей между странами-участницами.

Для государств ОТГ это не просто площадка для диалога, но и возможность совместно формировать единое цифровое пространство, обмениваться опытом и ускорять развитие собственных ИИ-экосистем. Особенно важно, что большинство участников организации уже активно инвестируют в цифровую трансформацию и развитие технологий ИИ.

Показательно, что высокие позиции в рейтинге по уровню распространения ИИ занимает не только Казахстан, но и другие страны тюркского мира. В частности, хорошие результаты демонстрируют Турция и Азербайджан (более 17% у каждой из стран), которые также активно развивают цифровые сервисы, электронное государство, ИТ-инфраструктуру и внедрение ИИ-решений в экономику. Это создает благоприятную основу для технологической кооперации, совместных проектов и обмена лучшими практиками между странами региона.

Фактически сегодня ОТГ постепенно формирует не только экономическое и политическое, но и технологическое пространство, где ИИ и цифровизация становятся одними из ключевых драйверов дальнейшей интеграции и роста. Далее кратко рассмотрим каждую страну.

Турция делает ставку на комплексное и институциональное развитие ИИ. Страна активно выстраивает систему государственного регулирования, внедряет риск-ориентированный подход к ИИ и одновременно развивает собственные большие языковые модели, ИИ-технопарки и образовательные программы. Отдельный акцент делается на промышленное применение ИИ, кибербезопасность и формирование централизованной архитектуры управления отраслью. В инфраструктурном плане Турция уже обладает одной из наиболее развитых цифровых экосистем в регионе: страна активно расширяет сеть дата-центров, облачных платформ и вычислительных мощностей, а также формирует национальные стандарты для AI-Ready инфраструктуры и облачных сервисов. Дополнительным преимуществом остается сильная производственная и оборонная ИТ-база, позволяющая быстрее интегрировать ИИ в промышленность и сектор HighTech.

Азербайджан фокусируется на интеграции ИИ в цифровую экономику и электронное государство. Основной трек страны связан с внедрением генеративного ИИ в крупный корпоративный сектор, развитием цифрового суверенитета и усилением координации государственной политики через новый Совет по цифровому развитию. Азербайджан также делает ставку на ускоренную цифровую трансформацию экономики и повышение эффективности госуправления за счет ИИ-решений. В инфраструктурной части страна активно развивает государственные цифровые платформы, облачные сервисы и телекоммуникационную инфраструктуру, а также усиливает позиции в качестве регионального цифрового и транзитного хаба между Европой и Азией.

Узбекистан демонстрирует один из самых быстрых темпов институционального внедрения ИИ в государственном секторе. В стране формируется вертикальная система управления ИИ — от министерств до регионов, — запускаются специализированные цифровые платформы и механизмы оценки внедрения ИИ в государственных органах. Отдельный акцент делается на развитие «больших данных», цифровизацию регионов и массовое внедрение ИИ-проектов в систему государственного управления. Параллельно Узбекистан активно расширяет цифровую инфраструктуру: создаются государственные платформы обработки данных, развивается сеть дата-центров и электронных сервисов, а ИИ постепенно интегрируется в систему управления, городские сервисы и отраслевую цифровизацию.

Кыргызстан развивает ИИ преимущественно через цифровую трансформацию государственных сервисов и создание национальной ИИ-инфраструктуры. Среди ключевых направлений — запуск Национальной платформы ИИ, создание вычислительного центра для ИИ-исследований, развитие ИИ-решений на кыргызском языке и подготовка профильных кадров. Кыргызстан также продвигает инициативу по формированию регионального ИИ-хаба в рамках ЕАЭС. При этом страна делает ставку именно на создание базовой инфраструктуры для дальнейшего роста ИИ-экосистемы, включая развитие вычислительных мощностей, цифровых платформ, государственных дата-систем и локализованных ИИ-моделей.

Казахстан сегодня остается одним из наиболее инфраструктурно подготовленных в сфере ИИ государств региона. Страна активно развивает суперкомпьютерные мощности, дата-центры, цифровую инфраструктуру и экосистему GovTech-решений. Казахстан уже обладает высоким уровнем цифровизации государственных услуг и одним из наиболее развитых финтех-рынков в регионе, что создает благоприятную среду для масштабного внедрения ИИ. Дополнительным преимуществом становится формирование собственной вычислительной базы для работы с ИИ, развитие облачной инфраструктуры и создание условий для запуска крупных ИИ-проектов как внутри страны, так и на региональном уровне.

В целом, несмотря на различия в масштабах экономик и уровне технологической зрелости, страны ОТГ демонстрируют схожий стратегический тренд — активное внедрение ИИ в систему государственного управления, образование, цифровые сервисы и развитие собственной технологической инфраструктуры. При этом все более заметным становится переход от отдельных цифровых инициатив к формированию полноценных национальных ИИ-экосистем и механизмов межгосударственного сотрудничества в этой сфере.

Следует отметить, что страны-участницы ОТГ и ранее активно взаимодействовали в рамках развития цифровой экосистемы, причем по разным направлениям. Сегодня на повестке дня — искусственный интеллект.

Отдельно стоит остановиться на Казахстане. Страна закономерно занимает одно из лидирующих мест в макрорегионе по развитию ИИ. В РК реализуется целый комплекс системных мер по формированию полноценной ИИ-экосистемы — от государственного регулирования и стратегического планирования до поддержки стартапов и внедрения технологий в реальный сектор экономики.

Одним из наиболее значимых и актуальных шагов стало подписание Главой государства Указа «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан». В соответствии с документом, до 1 июля 2026 года правительство должно утвердить комплексный план мероприятий по широкому внедрению ИИ в систему среднего образования на 2026–2029 годы.

Предусмотрены следующие ключевые этапы:

— До 1 августа 2026 года в рамках реализации пилотного проекта предусмотрено обеспечение технического оснащения школ, включая стабильный высокоскоростной интернет.

— До 1 сентября 2026 года будут утверждены стандарты применения ИИ в системе среднего образования.

— Также до 1 сентября 2026 года будет принят план мер, предусматривающий непрерывное профессиональное развитие и обеспечивающий использование технологий ИИ в образовательном процессе в качестве дополнительного эффективного инструмента, без ущерба и подмены профессиональной деятельности педагогов.

В целом в стране реализуется широкий спектр инициатив в сфере ИИ. Только за первые пять месяцев 2026 года было подписано множество меморандумов с различными странами и международными IT-компаниями, а также запущен ряд новых проектов и инициатив.

Особое внимание уделяется развитию цифровой инфраструктуры государства, расширению процессов оцифровки госуслуг и использованию данных для принятия управленческих решений. На базе международного технопарка IT-стартапов Astana Hub формируется активная экосистема проектов в области ИИ, машинного обучения и анализа «больших данных». Государственные программы при этом стимулируют приток инвестиций и развитие отечественных технологических компаний.

Параллельно внедряются ИИ-решения в ключевые отрасли — государственное управление, финансы, здравоохранение и промышленность. Акцент делается на развитие работы с «большими данными» и платформенной инфраструктуры, что позволяет постепенно переходить от точечных внедрений к комплексной цифровой трансформации.

Таким образом, РК формирует модель, в которой развитие ИИ рассматривается не как отдельное технологическое направление, а как часть общей стратегии цифровой модернизации страны.

