Қазақстан ТМҰ Киберқауіпсіздік кеңесін құру бастамасын көтерді
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтере отырып, түркі мемлекеттері үшін бірыңғай цифрлық қалқан құру идеясын белсенді түрде ілгерілетуде.
Түркістан қаласында өтіп жатқан Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде Қазақстан инфрақұрылымдық жобаларды ғана емес, сонымен қатар аймақтың жалпы цифрлық тұрақтылығының негізгі элементіне айналған киберқауіпсіздік саласындағы ауқымды бастамаларды да таныстырды.
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтере отырып, түркі мемлекеттері үшін бірыңғай цифрлық қалқан құру идеясын белсенді түрде ілгерілетуде. Бұл бағыттағы маңызды қадам Қазақстан мен Түркия арасындағы киберынтымақтастық туралы меморандумға қол қою болды, ол елдердің оқиғалар туралы деректермен жедел алмасуға, маңызды инфрақұрылымды бірлесіп қорғауға, бірлескен кибержаттығулар өткізуге және бейінді кадрларды даярлауға дайындығын бекітті.
Дегенмен, Қазақстан екіжақты келісімдермен шектеліп қалмай, бұл тәжірибені бүкіл ТМҰ кеңістігіне таратуды ұсынады. Еліміз Ұйым шеңберінде толыққанды Киберқауіпсіздік кеңесін құру бастамасын көтерді. Тиісті тұжырымдаманы қазақстандық тарап әзірлеп үлгерді және әріптестердің қарауына жолдады. Бұл Кеңес бейінді органдарды тікелей үйлестіру, қатерлер мен «нөлдік күн» осалдықтары туралы ақпаратпен лезде алмасу, сондай-ақ біздің елдеріміздің азаматтарының дербес деректерін қорғау үшін реттеуші стандарттарды жақындату механизміне айналуға тиіс.
IT-периметрдің қауіпсіздігі инновациялық платформалардың дамуымен қатар жүреді, мұнда ТМҰ елдері аймақтың жетекші технопарктері деңгейінде алғаш рет сыналған Turkic Metaverse сияқты жобаларды дамыта отырып, көшбасшылық танытып отыр.
Премьер-Министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев, сенімді қауіпсіздік іргетасынсыз қуатты цифрлық экономика құру мүмкін емес. Жасанды интеллекттің жедел даму дәуірінде киберқатерлер шекараны білмейді, сондықтан фрагментті қорғаныс енді тиімді емес. Біздің ТМҰ Киберқауіпсіздік кеңесін құру жөніндегі бастамамыз — бұл нүктелі өзара іс-қимылдан бірыңғай технологиялық қалқанға көшу. Біз ұлттық орталықтарымыздың күш-жігерін біріктіруді, нақты уақыт режимінде бірегей деректермен бөлісуді және кадрларды бірлесіп өсіруді ұсынамыз. Тек осылайша, қорғалған цифрлық экожүйені құру арқылы түркі мемлекеттері маңызды инфрақұрылымның тұрақтылығына және өз азаматтарының деректерінің қауіпсіздігіне кепілдік бере алады — деп атап өтті.