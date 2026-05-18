Страны ОТГ запустят совместный спутник в следующем году

На неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане Казахстан представил стратегическое видение цифрового будущего, в котором «космическая дипломатия» уже приносит практические плоды.

Ключевым проектом стал научно-технологический спутник CubeSat-12U, который Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития создает в тесной кооперации с коллегами из Азербайджана, Турции и Узбекистана. Работа идет по принципу синергии: казахстанские специалисты из космической отрасли в Астане отвечают за проектирование и общую сборку на базе отечественного Сборочно-испытательного комплекса, узбекская сторона разрабатывает двигательную установку, а партнеры из Турции обеспечивают проект солнечными панелями и программным обеспечением.

«Для нас этот проект — гораздо больше, чем просто запуск еще одного аппарата. Это первая реальная технологическая точка сборки для наших стран. Мы объединили компетенции: казахстанское спутникостроение, узбекскую инженерию, турецкие ІТ-решения. Когда спутник выйдет на орбиту в следующем году, это станет общим успехом, который докажет, что тюркские государства способны вместе реализовывать сложнейшие научные задачи», — подчеркнул заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Проект уже перешел из стадии чертежей к сборке систем «в железе», и его запуск намечен уже на следующий год. Это станет важной вехой, подтверждающей серьезность технологических амбиций тюркских государств.

Сейчас страны-участницы финализируют правовые и организационные вопросы через Секретариат ОТГ, чтобы обеспечить успешный старт миссии. Такая кооперация позволяет не просто обмениваться опытом, а создавать реальный высокотехнологичный продукт, который станет фундаментом для общей инженерной школы и новых совместных открытий на орбите.

