Казахстан инициировал создание Совета по кибербезопасности ОТГ

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК активно продвигает идею создания единого цифрового щита для тюркских государств.

На неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане Казахстан представил не только инфраструктурные проекты, но и масштабные инициативы в сфере кибербезопасности, которая стала ключевым элементом общей цифровой стабильности региона.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития активно продвигает идею создания единого цифрового щита для тюркских государств, выводя сотрудничество на новый уровень. Важным шагом в этом направлении стало подписание меморандума о киберсотрудничестве между Казахстаном и Турцией, который закрепил готовность стран оперативно обмениваться данными об инцидентах, вместе защищать критическую инфраструктуру, проводить совместные киберучения и готовить профильные кадры.

Однако Казахстан предлагает не ограничиваться двусторонними соглашениями, а масштабировать этот опыт на все пространство ОТГ. Наша страна выступила с инициативой создания полноценного Совета по кибербезопасности в рамках Организации. Соответствующая концепция уже разработана казахстанской стороной и направлена коллегам на рассмотрение. Этот Совет призван стать механизмом для прямой координации профильных органов, мгновенного обмена информацией об угрозах и уязвимостях «нулевого дня», а также сближения регуляторных стандартов для защиты персональных данных граждан наших стран.

Безопасность ІТ-периметра идет рука об руку с развитием инновационных платформ, где страны ОТГ также демонстрируют лидерство, развивая такие проекты, как Turkic Metaverse, впервые протестированный на уровне ведущих технопарков региона.

Как подчеркнул заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, построить сильную цифровую экономику невозможно без надежного фундамента безопасности. В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта киберугрозы не знают границ, поэтому фрагментарная защита больше не работает. Наша инициатива по созданию Совета по кибербезопасности ОТГ — это переход от точечного взаимодействия к единому технологическому щиту. Мы предлагаем объединить усилия наших национальных центров, делиться уникальными данными в реальном времени и вместе растить кадры. Только так, создавая защищенную цифровую экосистему, тюркские государства смогут гарантировать стабильность критической инфраструктуры и безопасность данных своих граждан.

