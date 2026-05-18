МФ РК приведет приказы в соответствие с новым Цифровым кодексом

Обсуждение проекта постановления продлится до 1 июня на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа О внесении изменений в некоторые приказы министра финансов РК», передает Uchet.kz.

Целью проекта является актуализация нормативных правовых актов в связи с приведением поправок в Цифровой кодекс Республики Казахстан и Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства» в части замены слов «электронного правительства», «информационных систем», «в средствах массовой информаций, определяемых Квалификационной комиссией», «в средствах массовой информации» соответственно словами «цифрового правительства», «цифровых систем», «на интернет-ресурсе профессионального совета, уполномоченного органа, а также размещается в депозитарии финансовой отчетности», «на его интернет-ресурсе, а также размещается в депозитарии финансовой отчетности».