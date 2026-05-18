В Астане прошел чемпионат по робототехнике с участием юных инженеров из тюркоязычных стран

Завершился V международный чемпионат по робототехнике Robotek Grand Tournament Astana 2026. Чемпионат впервые прошел в рамках президентской инициативы «TurkTime!» и объединил юных инженеров из тюркоязычных стран. В нем приняли участие команды из Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, сообщает Министерство просвещения РК.

Турнир стал самым масштабным за всю историю проведения. В соревнованиях приняли участие около 220 команд в возрасте от 9 до 17 лет. Среди них более 180 отечественных и более 40 зарубежных команд. Казахстан представили победители областных этапов из 20 регионов страны.

Robotek Grand Tournament Astana 2026 вошел в число ключевых событий Года цифровизации и искусственного интеллекта. За последние пять лет чемпионат стал одним из узнаваемых казахстанских брендов в сфере информационных технологий и робототехники.

Соревнования прошли по девяти направлениям. Все регламенты разработаны казахстанскими специалистами и основаны на отечественных инженерных решениях и образовательных подходах.

По итогам чемпионата определены 30 победителей и призеров в разных категориях. Им вручены дипломы и ценные призы. Еще 18 участников отмечены в специальных номинациях, среди которых «Лучшая региональная команда», «Лучшая международная команда», «Лучшее инженерное решение», «Лучшая команда девочек» и «Лучший командный дух».

В общекомандном зачете главный «Кубок страны» второй год подряд остался в столице. Победители также получили образовательные гранты от вузов-партнеров. Среди них Казахстанско-Британский технический университет, Energo University и Торайгыров университет.

