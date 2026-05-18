В Казахстане выявлено 827 киберпреступлений

С 1 февраля по 30 апреля текущего года на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud».

По его итогам выявлено 827 киберпреступлений, а по 585 уголовным делам расследование завершено. Пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств, похищенных мошенническим путем. Доказана причастность группы к 5 уголовным делам, причиненный ущерб составил 20 млн тенге. Об этом сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

По его словам, всего установлено 909 лиц, причастных к совершению киберпреступлений, из них 12 — иностранные граждане. Из них 88 арестованы, в отношении более 600 лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Из незаконного оборота изъято 17 тысяч различных предметов, использовавшихся при совершении киберпреступлений, в том числе — 5 SIM-бокс устройств, 6,2 тысячи SIM-карт, 358 банковских карт, 54 специальных технических средства, 13 тысяч единиц контрафактной продукции и 132 ранее похищенных мобильных телефона. Задержаны 5 преступников, находившихся в розыске за совершение киберпреступлений. Пресечена деятельность 380 лиц, причастных к незаконному обороту средств, используемых в преступных целях, из них 314 — «дропы», — проинформировал спикер.

Пресечена незаконная деятельность 61 «активатора», которые массово регистрировали SIM-карты и аккаунты мессенджеров для последующей продажи мошенническим call-центрам, расположенным за рубежом. Прекращена деятельность 2 крупных сервисов денежных переводов, тем временем, они успели снять 500 млн тенге.

Также задержаны 3 иностранных гражданина, которые специально прибыли в Казахстан для обеспечения функционирования мошеннической инфраструктуры и вывода за границу более 100 млн тенге, полученных преступным путем. Кроме того, задержан ряд граждан, совершавших многоэпизодные мошенничества. Под различными предлогами они обманули более тысячи граждан нашей страны, двое из которых завладели денежными средствами более 600 казахстанцев на сумму 916 млн тенге.

Как отметил Жандос Сүйінбай, в рамках оперативно-профилактического мероприятия задержаны четыре несовершеннолетних в возрасте 14–17 лет, распространявших ложные сообщения о терроризме и длительное время дестабилизировавших обстановку на территории республики. На сегодняшний день установлена их причастность более чем к 20 фактам сваттинга в Астане, Шымкенте, Таразе, Атырау, Актау и Алматинской области. Расследование уголовных дел продолжается и находится на строгом контроле.

Сваттинг — это тяжкое преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность с 14-летнего возраста. За него предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы либо штраф до 5 тысяч МРП, а также возмещение расходов экстренных служб, выезжавших на место происшествия.

