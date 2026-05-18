МВД призвало казахстанцев соблюдать кибергигиену для защиты от мошенников

Международное сотрудничество находится в особом фокусе внимания департамента по противодействию киберпреступности МВД РК.

Для выявления мошенников сотрудники активно взаимодействуют с зарубежными партнерами. Налажены прямые каналы связи и обмена информацией. К примеру, 31 марта текущего года МВД совместно с полицией Украины провело масштабную специальную операцию. В ходе операции прекращена деятельность 3 мошеннических call-центров, расположенных в городе Днепр, которые обманывали граждан Казахстана. Об этом заявил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

В результате спецоперации задержаны 53 гражданина Украины, из них 8 арестованы. По итогам проведенной работы установлено более 160 казахстанских потерпевших, причиненный им ущерб будет возмещен по решению суда Украины. Спикер сообщил, что в дальнейшем планируется проведение аналогичных совместных специальных операций в ряде зарубежных государств.

В целях усиления международного сотрудничества ведется работа по ратификации Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях и Конвенции ООН по противодействию киберпреступности.

«Тем не менее, основным инструментом профилактики интернет-мошенничества остаются действия самих граждан. Каждый гражданин должен соблюдать элементарную кибергигиену и меры безопасности в повседневной жизни. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать простые правила: не передавайте никому данные своих банковских карт, пароли и SMS-коды; не устанавливайте приложения по просьбе незнакомых лиц и не переходите по подозрительным ссылкам; критически оценивайте любые слишком выгодные предложения. Если сайт, биржа или инвестиционная компания предлагает „сверхвыгодные“ условия — это может быть мошенничество», — обратился Жандос Сүйінбай.

Также спикер подчеркнул, что правоохранительные органы не проводят специальные операции по телефону.

