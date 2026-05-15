Жертвоприношение на Курбан-айт оцифровали

Запущен новый сервис ДУМК.

Духовное управление мусульман Казахстана запустило официальный сайт Qurban.muftyat.kz, через который можно совершить жертвоприношение в дистанционном формате. Через сайт можно выбрать животное и оплатить услугу с помощью Kaspi QR. После совершения обряда заказчику приходит SMS-подтверждение, фото- и видеоотчет, передает Курсив.

Цены на сайте разнятся, в зависимости от выбранного животного. Принести в жертву барана стоит 125 тыс. тенге, а крупный рогатый скот — 875 тыс. тенге. Услугу можно оплатить как самому и отдать полную сумму, так и разделить ее с другими верующими на 7 частей. Каждый участник вносит свою долю, получает соответствующую часть саваба и мяса. Если группа не набирает семь человек, ДУМК заменяет недостающую часть овцой, чтобы обряд соответствовал требованиям шариата. На сайте такая услуга тоже есть.