Первое аэротакси протестируют в Казахстане уже в мае

В стране уже обсуждают механизмы регулирования полетов ниже 3 тыс. метров, включая аэротакси, грузовые платформы и другие элементы экономики низких высот.

В конце мая Alatau Advance Air Group планирует провести первый в Казахстане демонстрационный полет аэротакси на базе eVTOL — электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки, передает Курсив.

В компании напомнили, что 8 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о специальном статусе города Алатау. Это стало основой для создания особого правового режима, который проектируется с нуля. По этой причине Алатау особенно интересен для развития городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility, UAM), так как, в отличие от других крупных городов мира, не приходится адаптировать под него уже существующую городскую инфраструктуру.

В мастер-план с нуля можно заложить вертипорты, воздушные коридоры, цифровое управление низковысотным движением, интеграцию со Smart City-инфраструктурой, маршруты между транспортными хабами. Это важно, так как необходимость перестраивать городскую среду сдерживает развитие этого рынка в мире.

Кроме того, в Казахстане уже обсуждают механизмы регулирования полетов ниже 3 тыс. метров, включая аэротакси, грузовые платформы и другие элементы экономики низких высот. В работе участвуют Авиационная администрация Казахстана и Alatau Advance Air Group.

В 2026 году анонсирован запуск пилотных маршрутов в алматинской агломерации. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ранее сообщил, что воздушный транспорт сможет выполнять перелеты между Алматы, Алатау и другими объектами в Алматинской области со скоростью до 320-340 км/ч. К примеру, от Алматы до Медео можно будет долететь примерно за 10-12 минут вместо значительно более долгой поездки по земле.

«Рынок eVTOL пока только формируется. Массового внедрения еще нет ни в США, ни в Китае, ни в Европе. Это означает, что государства, которые быстрее адаптируют законодательство и инфраструктуру под новую отрасль, могут получить серьезное преимущество в будущем. По сути, сегодня идет борьба не просто за рынок — формируется новая инфраструктурная экономика со своими технологиями, логистикой, цифровыми платформами и правилами. Казахстан получает шанс занять нишу первой полноценной регуляторной площадки UAM в Центральной Азии и СНГ», — сообщили в Alatau Advance Air Group.

В 2026 году начнется строительство первой в стране сети вертипортов (взлетно-посадочных площадок для eVTOL). Проект реализуется казахстанской компанией Alatau Advance Air Group в партнерстве с ведущими международными экспертами UrbanV (Италия) и Korean Airports Corporation (Южная Корея).

В 2026 году планируются первые тестовые полеты китайских аппаратов AutoFlight в Алатау. Его скорость составляет 200 км/ч, вместимость — 4 пассажира и пилот, дальность — 250 км. Демонстрационные и тестовые полеты будут осуществляться без пассажиров.

В 2028 году начнутся поставки в Казахстан аппаратов Joby Aviation модели S-4. Характеристики аппарата, который может стать воздушным такси в Алатау: вместимость — 4 пассажира и пилот, дальность полета — до 160 км с запасом энергии, максимальная — 241 км, скорость — до 320 км/ч.