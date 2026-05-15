Цифровая карта семьи стала объектом внимания экспертов ООН

Ербол Туякбаев и Спецдокладчик ООН Сурья Дева обсудили вопросы соблюдения прав граждан в условиях цифровизации социальной сферы.

В Астане состоялась встреча первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ербола Туякбаева со Специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на развитие Сурьей Девой. В ходе беседы стороны обсудили влияние цифровой трансформации на обеспечение социальных прав граждан и реализацию права на развитие в Казахстане. Ербол Туякбаев проинформировал представителя ООН о системных мерах, принимаемых Правительством Казахстана для создания прозрачной и эффективной экосистемы социальной поддержки.

В центре обсуждения была представлена работа Цифровой карты семьи — уникального аналитического инструмента, позволяющего государству оказывать помощь в проактивном формате. Система, объединяющая данные различных ведомств, автоматически оценивает уровень благосостояния домохозяйств.

«Цифровизация социальной сферы рассматривается нами прежде всего как механизм защиты прав граждан. Благодаря Цифровой карте семьи государство сегодня способно идентифицировать нужды человека еще до момента его обращения. Особый фокус направлен на поддержку семей, находящихся в кризисных ситуациях, что напрямую коррелирует с принципами права на развитие», — отметил Ербол Туякбаев.

Первый вице-министр также затронул вопрос обеспечения равного доступа к мерам социальной поддержки во всех регионах страны. В целях соблюдения принципа справедливости эти меры были унифицированы и сведены к ключевым направлениям. Единая цифровая платформа стала технологической основой, гарантирующей соблюдение единых стандартов и прозрачность распределения помощи на всей территории Казахстана.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы трансформации адресной социальной помощи (АСП). Первый вице-министр подчеркнул, что государственная политика направлена на стимулирование самодостаточности граждан.

«Мы переходим к модели обусловленной помощи. Для трудоспособных граждан АСП становится не просто выплатой, а инструментом развития: через обучение, микрокредитование и содействие в трудоустройстве мы помогаем семьям самостоятельно выйти из категории нуждающихся. Наша конечная цель — переход семьи из кризисного уровня благосостояния в категорию стабильности», — пояснил первый вице-министр.

Завершая встречу, стороны отметили важность дальнейшего сотрудничества в вопросах внедрения цифровых технологий, которые служат укреплению социальных гарантий и обеспечивают право каждого гражданина на развитие. Ербол Туякбаев подтвердил готовность Казахстана совершенствовать национальную систему социальной защиты в соответствии с лучшими мировыми практиками и рекомендациями ООН.