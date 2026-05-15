В Казахстане обновили геоинформационную систему фитосанитарного мониторинга

Министерство сельского хозяйства РК уделяет особое внимание развитию цифровизации в отрасли.

На сегодняшний день обновлена геоинформационная система фитомониторинга. Теперь специалисты могут отмечать цифровые полигоны очагов распространения вредителей. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы. По его словам, работа по цифровизации обработки площадей ведется совместно с международной организацией ФАО.

«На сегодняшний день обработано порядка 385 тыс. га, в том числе в Туркестанской — 287 тыс. га, Жамбылской — 93 тыс. га, Алматинской — 0,6 тыс. га. В Кызылординской области и области Жетісу работа уже начата. При проведении химических обработок применяются высокоэффективные пестициды различного фитосанитарного назначения, такие как тиаметрин и другие», — сказал спикер.

На сегодняшний день совместно со специалистами Узбекистана и Кыргызстана проведены обследования приграничных территорий. По их итогам очагов распространения саранчовых вредителей не выявлено. Проведение совместных обследовательских мероприятий с Россией и Китаем запланировано на конец мая текущего года.

Кроме того, для координации защитных мероприятий во всех регионах созданы оперативные штабы под председательством заместителей акимов областей. В настоящее время штабы функционируют в штатном режиме, обеспечивая контроль за проведением всех необходимых работ.