Astana Smart City: более 60 тысяч камер с ИИ и проактивное управление городом

Акиматом столицы ведется системная работа по переходу к новой модели управления городом, основанной на данных, цифровых технологиях и инструментах искусственного интеллекта.

В апреле текущего года при участии Главы государства был официально запущен стратегический проект Astana Smart City. Он стал важным этапом цифровой трансформации столицы и практическим шагом к созданию более безопасного, технологичного и комфортного мегаполиса. Об этой работе рассказал заместитель руководителя Управления цифровизации и государственных услуг Астаны Бексултан Куандык. Проект Astana Smart City реализуется акиматом города в рамках государственно-частного партнерства совместно с компанией Presight AI, входящей в международный холдинг G42, при участии АО «Астана Innovations».

Главная цель инициативы — повышение общественной и дорожной безопасности за счет объединения ключевых городских систем в единую интеллектуальную платформу. Такая цифровая экосистема позволяет в режиме реального времени анализировать ситуацию в городе, оперативно реагировать на инциденты и принимать более точные управленческие решения.

«Одним из ключевых элементов проекта стало создание современной дата-инфраструктуры. Для нужд столицы сформирован суверенный Центр обработки данных https://profit.kz/tags/datacenter/, рассчитанный на 100 серверных стоек. Новый ЦОД обеспечивает стабильную работу цифровых сервисов города, надежное хранение и обработку больших массивов информации, а также создает технологическую основу для дальнейшего внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Наличие собственной инфраструктуры позволяет повысить устойчивость и безопасность городских информационных систем», — сообщил спикер.

Проект активно развивает систему видеонаблюдения и аналитики, интегрировав более 60 тысяч городских камер с ИИ, поддерживающих свыше 35 видов ситуационной аналитики. Технологии автоматически выявляют пожары, задымления, оставленные предметы, драки, агрессивное поведение и другие опасные инциденты, ускоряя реакцию служб и снижая риски.

Отдельное внимание уделено дорожной безопасности: более 1 200 комплексов фиксирует свыше 15 нарушений ПДД, включая непристегнутый ремень, использование телефона за рулем и непропуск пешеходов. Все это направлено на профилактику, повышение дисциплины и безопасности граждан.

Ситуационный центр города является единым координационным узлом, объединяющим данные городских систем в реальном времени. Он отслеживает ситуацию, прогнозирует события и формирует рекомендации для управленческих решений. При инцидентах информация автоматически передается службам, сокращая время реагирования и минимизируя человеческий фактор.

«Astana Smart City переводит столицу на проактивное управление, позволяя выявлять риски и принимать решения на основе данных. Жители получат повышенную безопасность, оперативность служб, улучшение транспортных и коммунальных процессов, а также качества городской среды. Планируется дальнейшее развитие платформы, интеграция сервисов и видеоаналитики. Проект — ключевой элемент формирования современной цифровой столицы, ориентированной на безопасность, комфорт и устойчивое развитие», — заключил спикер.

