Удорожание отдельных тарифов связано с внедрением технологий 4G/5G, расширением покрытия и увеличением затрат на развитие отрасли.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК прокомментировали заявление депутата о росте тарифов на мобильную связь «до 300%». В министерстве отметили, что заявления не отражают общую ситуацию на рынке, передает Zakon.kz.

«По данным Бюро национальной статистики, услуги связи в январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года выросли на 6%, а по сравнению с 2020 годом — на 32%. При этом если рассматривать стоимость 1 Гб за три года, то мы увидим снижение стоимости на 15%. Тарифы на услуги связи в Казахстане формируются операторами самостоятельно в рыночных условиях и зависят от объема услуг, нагрузки на сеть и инфраструктурных затрат»», — заявили в МИИЦР РК.

При этом, как отметили в ведомстве, за последние годы потребление мобильного интернет-трафика выросло более чем на 70%, что требует постоянного расширения мощности сетей и модернизации инфраструктуры.

«Рост отдельных тарифов связан с внедрением технологий 4G/5G, расширением покрытия и увеличением затрат на развитие отрасли. Только за 2023–2025 годы инвестиции операторов связи составили порядка 1 трлн тенге», — добавили в ведомстве.

