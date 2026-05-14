Starlink в Казахстане могут закрыть

Жаслан Мадиев озвучил условия, которые должны быть выполнены, чтобы этого не произошло.

Компанию SpaceX (Starlink), уже предоставляющую услуги доступа в интернет в Казахстане с околоземных спутников, заставят зарегистрировать компанию в республике и покупать интернет у местных операторов. Об этом сообщил вице-премьер, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает Курсив.

«Спутниковая интернет-связь является дополнительной к интернету, предоставляемому через оптоволокно. Законопроектом предусматривается новый режим регулирования спутникового интернета. Предоставление услуг спутниковой связи иностранными операторами должно соответствовать новым нормам, которые мы внедряем в закон», — сказал он в ходе заседания мажилиса, где были рассмотрены поправки в законодательство по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных в первом чтении.

Среди новых норм есть обязательное наличие наземной станции «приземления», точки присутствия.

«То есть, они обязаны приобретать интернет-трафик у местных операторов и зарегистрировать юридическое лицо на территории Казахстана», — сказал министр.

Кроме того, предоставляющие интернет со спутников компании должны будут соответствовать всем законодательным нормам кибербезопасности, национальной безопасности и сохранности персональных данных, отметил Мадиев.

Весь спутниковый трафик должен будет проходить через национальный центр управления телекоммуникационными сетями.

«То есть, все эти требования они должны будут соблюдать, в противном случае их деятельность будет приостановлена», — заверил министр.

По его словам, соответствующие условия оговаривались с иностранными компаниями в процессе разработки поправок.