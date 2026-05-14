Глобальная экосистема IEEE открывает новые возможности для казахстанских IT-инженеров

В Astana IT University прошла международная научная конференция «2026 IEEE 6th International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST)».

Основная цель конференции — формирование международной научной площадки для презентации и обсуждения актуальных результатов исследований, анализа современных вызовов в сфере интеллектуальных информационных систем и технологий, а также развития международного научного сотрудничества по ключевым направлениям современной IT-индустрии. В рамках конференции организованы научные секции по направлениям Computer Science, Technology and Engineering Management, Communications, Computational Intelligence, Robotics and Automation, Signal Processing, а также Workshop «AI-Driven Physical Culture and Mass Sports».

С приветственным словом на пленарной сессии выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. В работе панельных и пленарных сессий также принимают участие ведущие ученые и международные эксперты из Китая, Испании, Венгрии, Великобритании, ОАЭ, Швеции, Египта, Германии, Украины и Турции, представляющие ведущие университеты и исследовательские центры мира.

«Сегодня конференция IEEE SIST стала международной площадкой для обсуждения передовых исследований и технологических решений в сфере IT. Особую ценность представляет участие ученых, исследователей, инженеров и студентов из разных стран, что способствует укреплению международного научного сотрудничества, обмену знаниями и интеграции Казахстана в глобальное научно-технологическое пространство. Для нас важно создавать условия, при которых отечественные университеты и исследовательские центры становятся частью мировой инновационной экосистемы», — отметил министр Саясат Нурбек.

Тематика мероприятия охватывает наиболее востребованные направления развития цифровых технологий, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизацию, умные города, робототехнику, дрон-индустрию, компьютерное моделирование и другие современные технологические решения.

Развитие конференции напрямую связано с укреплением позиций IEEE в Казахстане. В июле 2023 года был создан IEEE Kazakhstan Computational Intelligence & Robotics and Automation Joint Societies Chapter, а в сентябре 2023 года в Astana IT University официально открыт студенческий chapter IEEE.

В январе 2026 года в Казахстане официально создано региональное подразделение Института инженеров электротехники и электроники — IEEE Kazakhstan Section, крупнейшей в мире профессиональной организации в области инженерии и высоких технологий. Открытие национальной секции стало важным шагом в укреплении научно-технологического потенциала Республики Казахстан и стран Центральной Азии. Значимую роль в этом процессе сыграли Astana IT University и Международный университет информационных технологий, выступающие ключевыми площадками развития IEEE в Казахстане.

«Создание IEEE Kazakhstan Section открывает для казахстанских инженеров и исследователей прямой доступ к глобальной экспертизе IEEE, международным профессиональным сообществам и передовым технологическим практикам. Наша цель — сформировать устойчивую платформу для развития инженерных талантов, научного сотрудничества и инноваций, а Astana IT University станет одним из драйверов этой экосистемы», — отметил Едилхан Дидар, председатель IEEE Kazakhstan Section.

