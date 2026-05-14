Минтруда переводит региональную соцподдержку на цифровые рельсы

Под председательством министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева состоялось совещание, ключевой темой которого стало развитие Единой цифровой платформы и автоматизация социальных услуг.

В ходе совещания было отмечено, что министерством совместно с местными исполнительными органами проведена масштабная ревизия региональных социальных выплат, назначаемых по решению маслихатов. По результатам анализа были определены 13 наиболее востребованных направлений для их перевода в цифровой формат. Это позволит унифицировать подходы к оказанию поддержки во всех регионах и сделать процесс получения помощи прозрачным и оперативным.

Стоит отметить, что Единая цифровая платформа МТСЗН сегодня выступает единой технологической базой для автоматизации мер социальной поддержки в различных сферах. В рамках межведомственного взаимодействия министерством проведена масштабная работа по оцифровке услуг Министерства просвещения.

Благодаря интеграции платформы с базами данных ведомств и порталом eGov, уже с конца мая текущего года меры государственной социальной поддержки всеобуча станет возможным в цифровом формате. Теперь родителям не нужно собирать бумажные справки и подтверждать свой статус: система автоматически определяет право на получение помощи на основе данных о социальном положении семьи, которые уже содержатся в информационных системах Минтруда.

Подводя итоги обсуждения, Министр подчеркнул, что цифровизация должна быть ориентирована прежде всего на удобство граждан. До конца 2026 года планируется дальнейшее масштабирование платформы по всей стране, включая интеграцию с информационными системами