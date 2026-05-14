Верификация мобильных телефонов станет государственной функцией

Одобрен законопроект, закрепляющий государственную монополию на верификацию абонентских устройств и вводящий меры по «обелению» рынка мобильных телефонов, передает Uchet.kz.

Верификацию устройств предлагается передать Государственной радиочастотной службе. Это гарантирует потребителям подлинность и качество техники, а также повышает личную безопасность граждан. Новая мера поможет сократить количество краж телефонов, усилит таможенный контроль и создаст условия для прозрачного ценообразования и честной конкуренции в бизнесе.

Запланированы меры по укреплению информационно-аналитической работы для выявления и нейтрализации телефонного мошенничества. Также предусмотрено развитие инфраструктуры центров обработки данных и внедрение новых технологий в телекоммуникациях.

Предлагается организовать транзит международного трафика в обход систем централизованного управления сетями, при этом вводится жесткий запрет на пропуск несанкционированного трафика и незаконное использование сетей связи.

