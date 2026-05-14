Биометрическая аутентификация: утверждены правила подключения к национальной системе

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 225/НҚ утверждены правила функционирования и подключения к национальной системе биометрической аутентификации, передает Uchet.kz.

В соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан разработаны Правила, определяющие порядок работы и интеграции с национальной системой биометрической аутентификации. Национальная система является цифровым объектом «цифрового правительства» и предназначена для аутентификации на основе лица.

Сбор биометрических данных осуществляется при наличии согласия лица. На их основе в системе формируется эталонное изображение лица. Первичное сравнение происходит на основании данных из систем «Физические лица» или «Беркут». Для установления личности используется текущее изображение и документы, удостоверяющие личность. В процессе аутентификации проводится автоматизированный анализ видеопотока. Это позволяет выявлять признаки использования поддельных, статических или заранее записанных изображений. После завершения процедуры инициатору передается электронное сообщение об успешном или неуспешном прохождении аутентификации.

Инициатор для получения доступа к национальной системе формирует заявку на подключение к национальной системе биометрической аутентификации посредством веб-портала «цифрового правительства» (sb.egov.kz). Оператор, получив уведомление о необходимости просмотра заявки посредством веб-портала, в течение 2 (двух) рабочих дней направляет ответ по заявке. В случае выявления неполноты и недостоверности сведений, указанных в заявке, оператор направляет мотивированное заключение об отказе в интеграции для повторного обращения на веб-портале.

В случае согласования заявки оператор в течение 10 рабочих дней предоставляет инициатору доступ к тестовой среде национальной системы для проведения тестирования интеграции. Инициатор совместно с оператором в срок не более 3 месяцев проводят тестирование интеграции до получения положительного результата.

В случае положительного результата тестирования инициатор формирует акт тестирования и ввода в эксплуатацию, удостоверяет электронной цифровой подписью уполномоченного лица и направляет на согласование оператору.

При отрицательном результате тестирование интеграции продолжается до получения положительного результата.

Оператор при получении заявки и акта тестирования и ввода в эксплуатацию в течение 3 рабочих дней согласовывает данный акт посредством электронной цифровой подписи.

— При отрицательном результате проверки оператор возвращает акт тестирования и ввода в эксплуатацию на доработку инициатору. Инициатор в срок не более 3 рабочих дней осуществляет доработку акта тестирования и ввода в эксплуатацию и повторно направляет его на рассмотрение оператору. Повторное рассмотрение заявки и акта тестирования и ввода в эксплуатацию осуществляется оператором в течение 3 рабочих дней.

— При положительном согласовании акта тестирования и ввода в эксплуатацию оператор в срок не более 3 (трех) рабочих дней направляет инициатору проект договора на подключение к национальной системе.

Доступ к национальной системе инициатору предоставляется оператором в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора на подключение к национальной системе.