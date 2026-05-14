Казахстанские школьники стали призерами международного чемпионата по робототехнике в Греции

В Open International Championship 2026 приняли участие юные инженеры из 56 стран.

Команда Qazygurt из села Казыгурт Туркестанской области стала призером международного чемпионата по робототехнике Open International Championship 2026, который прошел в Греции (г. Коринф). Казахстанские школьники соперничали с командами из США, Японии, Бразилии, Германии, Китая, Испании и Турции. По итогам чемпионата они заняли второе место в номинации Champions Award, сообщает Министерство просвещения РК.

В составе команды выступили Арайлым Бауыржанкызы, Ернур Абдрай, Инжу Жаркинбек, Абзал Амангельдиев, Ерасыл Жетпис, Нурбек Отепберген, Еркебулан Айбек и Диас Кенесов. Они учатся в школе-гимназии имени К. Турсынкулова, школе-лицее имени К. Сатпаева и общеобразовательной школе имени А. С. Макаренко. Наставниками команды выступили Бексултан Оразхан, Ербол Тастан, Нурсултан Устенов, Кайыркен Нышан и Куаныш Алимкулов.

Путевку на международный чемпионат команда Qazygurt получила по итогам соревнования Alem Tech Fest, прошедшего при поддержке Министерства просвещения РК. Организаторами выступили USTEM Foundation и Республиканский научно-практический центр «Дарын».