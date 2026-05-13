«Срочно подтвердите вид деятельности»: казахстанцев вновь атакуют мошенники

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК распространил предупреждение для граждан.

Казахстанцев предупреждают о мошеннических действиях. В последнее время зафиксированы случаи, когда неизвестные лица, представляясь сотрудниками Комитета государственных доходов, совершают телефонные звонки налогоплательщикам и вводят их в заблуждение. Злоумышленники сообщают о якобы необходимости срочно подтвердить вид деятельности, обновить регистрационные данные либо пройти обязательное подтверждение через мобильное приложение, при этом убеждают скачать сторонние приложения, перейти по направленным ссылкам, пройти авторизацию, ввести SMS-коды, данные ЭЦП или иные персональные сведения, передает Zakon.kz.

К примеру, мошенники могут сообщать о необходимости скачать мобильное приложение e-Salyq либо иные приложения для «подтверждения деятельности каждые 2 года», угрожая приостановлением деятельности.

«Эта информация не соответствует действительности и является мошеннической схемой. Комитет государственных доходов не осуществляет подобные звонки, не требует по телефону установки мобильных приложений, передачи кодов подтверждения, реквизитов банковских карт, ключей ЭЦП, паролей или перехода по сторонним ссылкам», — заявили в КГД.

Граждан просят быть бдительными и призывают:

— не выполнять указания неизвестных лиц по телефону;

— не сообщать SMS-коды, пароли и данные ЭЦП;

— проверять информацию только через официальные источники КГД.

При поступлении подобных звонков рекомендуется незамедлительно прекратить разговор.

