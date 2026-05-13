Имеют ли право продавцы запрещать оплату картой?

Иногда предприниматели отказываются принимать безналичные платежи и требуют оплаты исключительно наличными деньгами за товар или оказанные услуги.

Законны ли такие требования продавцов, рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным. Согласно статье 25 закона РК «О платежах и платежных системах» (в действующей редакции на 2026 год), платежи могут осуществляться различными способами: банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Предприниматели обязаны принимать все перечисленные формы оплаты.

За отказ в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность по статье 194 Кодекса РК об административных правонарушениях:

- при первом нарушении – предупреждение;

- при повторном нарушении – штраф в размере 40 МРП (173 000 тенге) для субъектов малого предпринимательства (для среднего предпринимательства – 60 МРП, для крупного – 100 МРП).

При продаже товаров или оказании услуг предприниматели также обязаны выдавать покупателю фискальный чек. Отказ в предоставлении фискального чека влечет административную ответственность.

При отказе принимать безналичный платеж казахстанцам стоит сообщать о таких фактах в органы государственных доходов - подайте обращение через сервис eOtinish (обязательно приложите подтверждающие документы: фото, видео, чеки, свидетельские показания и т.д.) либо обратитесь нарочно в территориальное управление государственных доходов.