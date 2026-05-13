В Астане подвели итоги ОПМ «Anti-fraud»

Раскрыто около 200 дел о кибермошенничестве.

В столице проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud», направленное на противодействие правонарушениям в сфере информационных технологий, включая интернет-мошенничество. В результате сотрудниками полиции задержано и привлечено к ответственности 48 лиц, причастных к кибермошенничествам, в том числе — 4 иностранных гражданина. Раскрыто около 200 уголовных дел. Потерпевшим возмещено свыше 26 миллионов тенге.

За незаконную регистрацию SIM-карт задержано 4 человека. У них изъято более 400 SIM-карт, использование которых планировалось в преступных схемах.

Кроме того, заблокировано свыше 4 тысяч мошеннических интернет-ресурсов. В отношении так называемых дропперов возбуждено 15 уголовных дел. При взаимодействии с Антифрод-центром заблокировано более 3 тысяч банковских счетов, использовавшихся в противоправной деятельности.

Особое внимание уделяется повышению цифровой грамотности населения. В рамках концепции «Закон и порядок» сотрудники полиции проводят профилактические лекции в учебных заведениях и разъяснительную работу с гражданами.

Так, в ходе профилактических мероприятий предотвращены попытки оформления мошенниками кредитов на граждан на сумму 12 миллионов тенге.

Столичная полиция напоминает: любые звонки или сообщения с просьбой сообщить коды подтверждения, перевести деньги, оформить кредит либо срочно выполнить финансовые операции являются основными признаками мошенничества. Призываем граждан быть бдительными и строго соблюдать правила финансовой безопасности.

