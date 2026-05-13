Правила межбанковской системы мобильных платежей утверждены в Казахстане

Постановление вводится в действие с 19 июля 2026 года.

Постановлением правления Национального Банка РК от 29 апреля 2026 года № 43 утверждены правила функционирования межбанковской системы мобильных платежей. Нацбанк установил порядок функционирования системы, предназначенной для осуществления платежей и переводов между клиентами разных банков. Оператором системы определена «Национальная платежная корпорация», передает Uchet.kz.

Система позволяет проводить операции через мобильные приложения банков с использованием номера телефона, QR-кода и биометрической аутентификации. Участниками могут стать банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и Национальный оператор почты.

Окончательный расчет между участниками по результатам клиринга осуществляется в межбанковской системе переводов денег. Правила регламентируют условия участия, тарифную политику, порядок обмена электронными сообщениями с использованием ЭЦП, а также требования к работе основного и резервного программно-технических комплексов для обеспечения бесперебойности платежей.