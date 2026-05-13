ИИ берет под контроль казахстанскую посевную

Внедряется цифровая платформа с элементами ИИ для мониторинга посевной кампании.

Использование цифровых технологий и усиление контроля за качеством семян станут ключевыми факторами повышения эффективности растениеводства. Министерством ИИ и цифрового развития разработана платформа для сбора данных о ходе посевной, которая сейчас работает в пилотном режиме. В дальнейшем в систему внедрят элементы искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования производства.

Параллельно ведется работа по обеспечению качества семян: общая потребность составляет 2,3 млн тонн, которые соответствуют 1 и 2 классам стандарта. Также зафиксированы внутренние цены на удобрения.

«В соответствии с поручением Главы государства с апреля начат прием заявок на льготное финансирование строительства и модернизации элеваторов. Нами разработана Дорожная карта по реализации данного поручения, где предусмотрены основные критерии финансирования и индикаторы по строительству и модернизации объектов хранения зерна. При полном обеспечении финансированием, планируется расширение элеваторных мощностей до 1 млн тонн», — сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства.