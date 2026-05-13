Начинается строительство ветровой электростанции в ЗКО

В Западно-Казахстанской области впервые будет построена ветровая электростанция. На строительной площадке энергетического объекта мощностью 50 МВт состоялась церемония закладки капсулы времени. Проект реализуется в соответствии с поручением Главы государства по увеличению доли возобновляемых источников энергии.

Для строительства ветровой электростанции выделен земельный участок площадью 140 гектаров. Объем инвестиций составляет 21 млрд тенге.

Проект придаст импульс развитию экономики региона, повысит инвестиционную привлекательность и создаст новые рабочие места. Строительство начнется в текущем месяце и полностью завершится в следующем году. Гарантийный срок эксплуатации — 20 лет.

Работа по обеспечению энергетической безопасности региона будет продолжена системно. В ближайшее время в селе Өнеге Жанибекского района начнётся строительство гибридной электростанции. В результате реализации проекта регион сможет снизить зависимость от импорта электроэнергии.

За последние три года на развитие системы энергоснабжения области направлено более 44 млрд тенге, в текущем году выделено ещё 20 млрд тенге. К 2029 году планируется снизить уровень износа электрических сетей на 11%.

