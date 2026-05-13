Президент подписал указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования

Главой государства подписан указ «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования РК». Основная цель указа — обеспечение устойчивого развития в условиях ускоренного развития искусственного интеллекта, а также создание условий для формирования современной, инновационной системы образования как ключевого элемента человеческого капитала.

До 1 июля 2026 года правительством будет утвержден Комплексный план мероприятий, направленный на широкое внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования на 2026–2029 годы, который включает создание механизма персонализированного обучения, цифровой инфраструктуры, подготовки педагогических кадров и защиты персональных данных учащихся.

Указом предусматривается использование в практической работе рекомендаций члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, внесение правительством до 1 июня 2026 года конкретных предложений по реализации пилотного проекта в сфере среднего образования с последующим масштабированием. Эти нововведения направлены на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

Одним из направлений станет поддержка малокомплектных сельских школ. В рамках реализации поручений Главы государства предусматривается обеспечение школ стабильным высокоскоростным интернетом, современным техническим оснащением и доступом к качественному цифровому образовательному контенту. На первом этапе пилотным проектом планируется охватить 500 малокомплектных школ из более чем 2600 МКШ страны с последующим масштабированием наиболее эффективных решений. До 1 августа 2026 года в рамках реализации пилотного проекта предусмотрено обеспечить техническое оснащение школ, включая стабильный высокоскоростной интернет.

Также указом предусмотрено утверждение единых стандартов применения искусственного интеллекта в системе среднего образования, включая вопросы генерации образовательного контента, оценивания результатов обучения, обеспечения академической честности и безопасного использования AI-инструментов.

Особое внимание будет уделено повышению квалификации педагогов и развитию их цифровых компетенций. При этом использование технологий искусственного интеллекта рассматривается исключительно как дополнительный инструмент поддержки образовательного процесса без замены профессиональной деятельности педагога.

До 1 сентября 2026 года будет принят план мер, предусматривающий непрерывное профессиональное развитие и обеспечивающий использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе в качестве дополнительного эффективного инструмента, без ущерба и подмены профессиональной деятельности педагогов.

Министерством просвещения также будут приняты меры по усилению защиты персональных данных обучающихся и обеспечению соответствия образовательного контента требованиям государственных общеобязательных стандартов образования.

Реализация положений указа позволит сформировать более современную, технологичную и конкурентоспособную систему среднего образования, ориентированную на развитие человеческого капитала и подготовку нового поколения к жизни и работе в условиях цифровой экономики.

