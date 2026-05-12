В Казахстане появятся маркетплейсы цифровых данных

МИИЦР РК разработало правила для платформ обмена и оборота цифровых данных. Доступ к таким площадкам будут давать через ЭЦП или двухфакторную аутентификацию. Речь идет о цифровых витринах данных. На них можно будет выкладывать только подготовленные продукты: наборы данных, аналитические материалы, отчеты или другие структурированные массивы, которые можно использовать в цифровой среде, передает Orda.kz.

Создавать такие платформы смогут госорганы, госорганизации, квазигоссектор и частный бизнес. Государство будет вести реестр этих площадок, то есть рынок данных хотят сделать не совсем свободным, а видимым для регулятора.

Главное ограничение — владельцам платформ запретят торговать исходными и необработанными данными, включая персональные, если другое не предусмотрено законом. Цифровой продукт не должен позволять прямо или косвенно установить личность человека.

Нельзя будет и просто взять открытую информацию, которая и так доступна обществу, и начать продавать ее как товар. В исходном виде такие сведения можно размещать только для информирования.

Доступ к платформам будут давать через ЭЦП или двухфакторную аутентификацию. У пользователей появятся разные уровни доступа: от просмотра описания и предпросмотра до загрузки данных или подключения через API. Сделки тоже будут проходить внутри платформы, с двухсторонним подтверждением.

Владельцы платформ должны будут открыто публиковать стоимость цифровых продуктов и обновлять цены при изменении условий продажи. Для продуктов госорганов, госорганизаций и квазигоссектора стоимость будут считать по отдельной методике.