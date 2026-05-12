Kaspi.kz в третий раз стал генеральным партнером OYU Fest

Один из главных фестивалей современной казахстанской музыки пройдет в Алматы 4 и 5 июля.

Kaspi.kz третий год подряд выступит генеральным партнером OYU Fest — одного из главных фестивалей современной казахстанской музыки. Фестиваль пройдет 4 и 5 июля в Алматы, в парке отдыха «Первомайские пруды». В программе — популярные молодые исполнители, новые имена казахстанской сцены и сразу два хедлайнера, имена которых организаторы пока держат в секрете.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе: «Современную казахскую музыку сегодня знают и любят миллионы людей в Казахстане и за его пределами. В этом есть большая заслуга OYU — проекта, который помогает талантливым исполнителям выходить на большую сцену, а зрителям открывать новые имена. Мы уже несколько лет с удовольствием поддерживаем OYU Fest и радуемся тому, как быстро растет интерес к современной казахстанской музыке. Приглашаем всех на фестиваль и желаем ярких эмоций, хорошей музыки и новых открытий!»

В прошлом году OYU Fest собрал 25 тысяч зрителей в Алматы и Астане. За пять лет проведения фестиваля, на его сцене выступали такие звезды, как «Ninety One», «Ирина Кайратовна», Кайрат Нуртас, Alem, Shiza, Yenlik, Dudeontheguitar, Daiynball, ALPHA, «Дос-Мукасан», Moldanazar, Ayau, Dequine и многие другие.

Билеты на OYU Fest 2026 можно купить в мобильном приложении Kaspi.kz в сервисе Kaspi Travel (ссылка доступна с мобильного телефона). Для детей до 12 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью 1 и 2 группы — вход на фестиваль бесплатный.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнёров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисе. В Турции Kaspi.kz владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.