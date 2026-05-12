Казахтелеком получил второй платеж за продажу Tele2/Altel

В конце января 2026 года Казахтелеком получил второй транш от продажи 100% доли в «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2 и Altel) на сумму $25,415 млн. Платеж является частью условного вознаграждения по сделке с катарской Power International Holding. Общая сумма сделки составила $1,1 млрд, передает Курсив.

Продажу «Мобайл Телеком-Сервис» завершили 14 января 2025 года после получения первого платежа в размере $700 млн. Он обеспечил переход контроля над компанией к покупателю. Оставшиеся $400 млн предусмотрены как условное вознаграждение, подлежащее выплате в течение трех лет.

По состоянию на конец 2025 года краткосрочная часть этого платежа составляла $25,415 млн, долгосрочная — $344,253 млн. В «Казахтелекоме» ожидают, что все условия сделки будут выполнены, и сумма вознаграждения не уменьшится.

Решение о продаже МТС приняли 30 апреля 2024 года. Тогда компанию классифицировали как актив, предназначенный для продажи. Договор купли-продажи с PIH Interconnect Ltd, дочерней структурой Power International Holding, подписали в июне 2024 года.