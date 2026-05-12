Қазақстандық оқушылар АҚШ-тағы дрон-футбол чемпионатында бірінші орын алды
Астана мен Ақтөбе оқушылары 17 елдің қарсыластарын басып озып, екі дисциплинада жүлделі орындарды иеленді.
FIDA USA Drone Soccer Championship халықаралық чемпионаты 30 сәуірден 2 мамырға дейін Калифорния штатының Палм-Спрингс қаласында өтті. Турнирге 17 елден 100-ден астам команда қатысты. Қазақстан жарысқа бес команда жіберді — төртеуі астанадан, біреуі Ақтөбеден. Оқушылар осы дүйсенбіде чемпионаттың екі дисциплинасында алтын медальмен елге оралды.
Super Pilot жеке дисциплинасында бірінші орынды Астана қаласының № 8 мектебінің 9-сынып оқушысы Амантай Арсен иеленді. Жәнібек Ражабов жаттықтырушының жетекшілігімен Арсен чемпионаттың ең күрделі дисциплинасында қарсыластарынан озып шықты.
Екінші орынды астаналық № 82 мектептің 8-сынып оқушысы Хайралла Айсұлтан алды. Жаттықтырушысы — Динмұхамед Орынбасар.
Drone Soccer Class 20 командалық сынамасында қазақстандық оқушылар үш жүлделі орынның барлығын иеленді. Бірінші орын — Ақтөбеден Amangos Елаған Бауыржанұлы жаттықтырушы бастаған Kemel Bilim командасы. Екінші орын — Астананың № 8 мектебі, үшінші орын — № 82 мектеп.
Командалар чемпионатқа бір жылдан астам уақыт дайындалды. АҚШ-қа аттанбас бұрын командалар Астанада ресми ұлттық іріктеуден өтті, ал американдық турнирге қатысу өтінімін FIDA халықаралық федерациясының алдында қорғау қажет болды.
«Біз Қазақстандағы Ассоциация өкілдері ретінде АҚШ-тағы жарысқа өтінім беру үшін ұзақ жұмыс жасадық, өйткені балаларымыздың нәтижелерін көріп, олардың халықаралық аренада өздерін танытуға қабілетті екенін білдік. Бұл менің үшін қазақстандық дрон-футболдың шын мәнінде алғашқы үлкен халықаралық жеңістерінің бірі. Мен әр оқушымен және әр жаттықтырушымен шексіз мақтанамын», — дейді Kazakhstan Drone Soccer Association директоры Әліхан Рыспай.
Чемпионат қорытындысы бойынша қазақстандық командалар екі санатта өнер көрсетті. 20-сыныпта — 20 сантиметрге дейінгі дрондар — 17 елдің арасында үш жүлделі орынның барлығын алды. 40-сыныпта, яғни машиналар екі есе үлкен болатын санатта, барлық жарыстар бойынша үздік нәтиже көрсетті.