МВД будет получать данные о водителях, которым медики запрещают водить авто

Новый законопроект предусматривает расширение применения автоматической фиксации нарушений.

Мажилис одобрил в первом чтении депутатский законопроект по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей. Законопроект предусматривает расширение применения автоматической фиксации нарушений, передает Sputnik.

Так, МВД будет получать данные о лицах с медицинскими противопоказаниями к вождению, сообщили в мажилисе. Предлагается интегрировать медицинские данные в автоматизированную систему МВД, чтобы исключить допуск к управлению транспортом лиц с медицинскими противопоказаниями. В таких случаях право на управление будет приостанавливаться с момента установления соответствующего диагноза.

Речь идет об усилении контроля за безопасностью дорожного движения с использованием технических средств, обнаруживающих и фиксирующих нарушения, которые будут устанавливаться на автодорогах и транспортных средствах госорганов, служб скорой помощи, а также перевозчиков, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.

Вместе с тем вводится ограничение на получение ряда государственных услуг при наличии неоплаченных штрафов или предписаний об их уплате в сфере дорожной безопасности.