Минздрав усиливает контроль ПМСП: цифровой мониторинг и перезагрузка первичного звена

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на аппаратном совещании ведомства заслушала отчет о результатах проводимых реформ на уровне первичной медико-санитарной помощи, стратегических направлениях развития службы, а также дала ряд поручений по дальнейшей модернизации первичного звена.

«В связи с этим приоритетной задачей остается модернизация первичного звена, реализацию данного направления необходимо завершить до конца текущего года. Работа в этом направлении должна проводиться ежедневно. Для нас принципиально важно обеспечить доступность врачебной помощи вне зависимости от формы собственности медицинской организации. Особое внимание необходимо уделить мотивации специалистов ПМСП», — подчеркнула А. Альназарова.

Глава ведомства подчеркнула, что проводимая трансформация ПМСП напрямую связана с переходом ряда медицинских услуг из пакета ГОБМП в систему ОСМС с началом следующего года.

«Следует отметить, что по итогам 2025 года охват пациентов исследованиями с высокой доказательностью увеличен c 4% до 38%. Внедрение самостоятельного сестринского приема позволило увеличить охват населения первичной помощью с 60% до 80%. Запись к медицинской сестре расширенной и общей практики доступна «день в день», — отметила директор департамента организации медицинской помощи МЗРК Гулнар Сарсенбаева.

По ее данным, на 99,6% закрыта потребность в кабинетах неотложной помощи, полностью укомплектован персонал мобильных бригад, которые взяли на себя работу ПМСП по оказанию неотложной помощи, переданной от службы скорой медицинской помощи, а также обслуживанию вызовов на дому по утвержденным поводам.

По итогам заслушивания министр поручила обеспечить консолидацию данных ПМСП в единой информационной системе с возможностью постоянного мониторинга ключевых показателей в режиме реального времени. В рамках цифровизации отрасли будет создан ситуационный центр и внедрены новые аналитические инструменты для оценки эффективности деятельности организаций ПМСП, доступности медицинской помощи и мониторинга случаев перепотребления медицинских услуг.

Министр также заявила о необходимости провести анализ неэффективных расходов, обеспечить интеграцию данных по прикрепленному населению и усилить контроль за доступностью консультативной помощи для пациентов, чтобы исключить случаи несвоевременного получения медицинских услуг.

Особое внимание глава ведомства уделила вопросам подготовки кадров. Отмечена необходимость пересмотра подходов к подготовке врачей общей практики с усилением практико-ориентированного компонента именно для нужд ПМСП. Ректорам медицинских вузов поручено до 1 сентября обеспечить полную реализацию заявок регионов на обучение специалистов, имеющих до трех лет опыта работы, в том числе с использованием дистанционных форматов подготовки.

Кроме того, в течение месяца регионам поручено обеспечить внедрение цифровых инструментов мониторинга деятельности ПМСП, а также завершить работу по оснащению мобильных бригад и медицинских организаций минимально необходимым оборудованием, включая портативные телемедицинские комплексы и базовые виды обследований.

