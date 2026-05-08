Минтруда планирует внедрить ИИ для обеспечения безопасности в соцучреждениях

По официальному заявлению близких родственников им будет предоставляться доступ к просмотру записей с камер видеонаблюдения.

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект, предусматривающий внедрение интеллектуальной системы видеонаблюдения в организациях, оказывающих специальные социальные услуги. Главная цель нововведений — повышение уровня защищенности граждан, находящихся в организациях стационарного и полустационарного типа. Для обеспечения безопасности ведомство планирует применять систему «ProtectorAI». Это интеллектуальная система анализа видеопотоков, предназначенная для выявления агрессивного поведения, буллинга и иных угроз в отношении услугополучателей на территории социальных учреждений.

Согласно проекту приказа, системами видеонаблюдения нового типа в обязательном порядке будут оборудованы прилегающий к организации периметр территории, главные и запасные входы, помещения и кабинеты общего пользования, а также складские помещения.

Важным аспектом является обеспечение прозрачности работы социальных учреждений и защита прав услугополучателей. В Правилах закрепляется норма, согласно которой по официальному заявлению близких родственников им будет предоставляться доступ к просмотру записей с камер видеонаблюдения.

Проект приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ заместителя премьер-министра — министра труда и социальной защиты населения РК от 22 июня 2023 года № 230» доступен для ознакомления и внесения предложений на портале «Открытые НПА».