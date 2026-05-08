Состоялось очередное заседание Проектного офиса внедрения Налогового кодекса

Обсуждались налоговые информсистемы, соцплатежи для самозанятых и единый платеж с ФОТ.

На заседании Проектного офиса внедрения Налогового кодекса, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина в расширенном составе, обсудили работу новых налоговых информационных систем, вопросы уплаты социальных платежей за самозанятых и внедрение единого платежа с фонда оплаты труда. В заседании приняли участие практикующие бухгалтеры, представители Альянса бухгалтеров и аудиторов Казахстана, Indrive, частные консультанты и эксперты.

ИСНА и ЭСФ: причины сбоев и решения

Одной из ключевых тем стала работа информационной системы налогового администрирования (ИСНА) и системы электронных счетов-фактур (ЭСФ). Как сообщил вице-министр финансов Асет Турысов, за полтора года через ИСНА принято 3,6 млн отчетов, проведено 75 интеграций с госорганами и банками второго уровня. В ИС ЭСФ зарегистрировано 1,6 млн пользователей, выписано 1,7 млрд электронных счетов-фактур и оформлено 95,8 млн сопроводительных накладных.

Главный бухгалтер Fly Arystan Александра Дорохова отметила проблемы с формированием лицевых счетов и отображением данных.

Асет Турысов пояснил, что они связаны с дублированием старого и нового кабинетов налогоплательщика. Это требовалось для того, чтобы постоянно синхронизировать данные между системами, вследствие чего поступали жалобы на нестабильную работу лицевых счетов и некорректные выгрузки данных.

По его словам, старый кабинет был временно сохранен по просьбе бизнеса для возможности сдачи отчетности за прошлый год. Однако уже в мае старый кабинет налогоплательщика и ЦУЛС будут полностью отключены, что позволит устранить значительную часть технических проблем.

Отдельно обсуждалась работа форматно-логического контроля, которого в прежних системах не было, но сейчас он внедрен во всех системах Минфина. Как отметил Асет Турысов, многие ошибки в налоговой отчетности возникали именно из-за срабатывания ФЛК, при этом пользователи пока не до конца понимают принципы его работы.

Для решения возникающих вопросов на базе call-центра КГД планируется создать единый центр технической поддержки по всем информационным системам Минфина.

Жумангарин поручил минфину и КГД провести дополнительное обучение бизнеса работе с новыми системами и отдельно подчеркнул, что из-за технических сбоев налогоплательщики не должны сталкиваться со штрафами, пеней и другими негативными последствиями.

Основатель Uchet.kz Максим Барышев озвучил ряд предложений по дальнейшему развитию цифровых сервисов. В частности, речь идет о предоставлении API для разработчиков бухгалтерского программного обеспечения, чтобы налоговая отчетность могла формироваться непосредственно у налогоплательщика и направляться сразу на серверы КГД без необходимости работы через кабинет налогоплательщика. Это позволит упростить работу бизнеса и снизить нагрузку на сервисные мощности.

Также он предложил создать единую государственную базу данных Data Lake, которая позволит исключить повторную сдачу одинаковых данных в разные госорганы. Если информация уже поступила в виде ЭСФ или налоговой отчетности, она сможет автоматически использоваться другими государственными системами, в том числе статистическими органами.

Со своей стороны, Асет Турысов информировал, что Data lake уже сформирована на базе системы Smart Data Finance, и упрощение процедур подачи документов можно будет реализовать на ее основе.

Предложения были приняты в работу Проектного офиса.

Социальные платежи самозанятых

Представитель Indrive Диас Асанов сообщил, что с 1 января онлайн-платформа была признана налоговым агентом. Сейчас через платформу Indrive работают порядка 180 тыс. самозанятых.

По его словам, только за первые три месяца было перечислено около 700 млн тенге социальных платежей. При этом возникли сложности с самозанятыми, имеющими льготный статус. Из-за несвоевременного обновления данных по пенсионерам и другим льготным категориям только за март произошел возврат социальных платежей по нескольким тысячам человек.

Платформа автоматически оплачивает соцплатежи по ставке 4%, однако при сверке систем КГД и Министерства труда выявляются граждане, освобожденные от отдельных видов отчислений. В результате возникает ситуация, когда система фиксирует возврат средств и отображает задолженность по социальным платежам.

Представитель Indrive предложил обеспечить автоматическое отображение льготного статуса еще на этапе оплаты, чтобы сразу применять корректную ставку.

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что аналогичная проблема касается не только таксистов, но и других самозанятых, работающих через платформенную занятость. Министерствам национальной экономики, финансов и труда поручено проработать решение вопроса.

Также Indrive поднял проблему подтверждения доходов платформы. Сейчас для этого требуется подписание актов выполненных работ с каждым физическим лицом, что фактически невозможно при массовой платформенной занятости. Жумангарин поручил профильным специалистам совместно выработать механизм решения.

Отдельно был поднят вопрос начисления пени самозанятым из-за несвоевременной передачи сведений в реестр. Вице-премьер поручил Комитету госдоходов оперативно устранить проблему и информировать самозанятых граждан об отсутствии последствий за это начисление пени.

Единый платеж с фонда оплаты труда

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил участникам заседания Проектного офиса предложения по упрощению системы платежей с фонда оплаты труда.

Сегодня работодатели осуществляют шесть видов социальных и пенсионных платежей, а также отдельно перечисляют индивидуальный подоходный и социальный налоги. В результате формируется восемь различных платежных поручений.

После проработки вопроса с Министерством труда и социальной защиты населения предлагается перейти к единому платежу, то есть одному платежному поручению вместо восьми. Платеж будет проходить через банки второго уровня и информационные системы Минтруда, после чего автоматически распределяться между ЕНПФ, ГФСС, Фондом медицинского страхования и КГД.

Инициативу предлагается сначала реализовать в пилотном режиме, что позволит отработать механизм, протестировать взаимодействие всех систем и при необходимости внести точечные корректировки.

По словам Азамата Амрина, инициатива реализуется по многочисленным предложениям работодателей и позволит сократить бюрократическую нагрузку, снизить объем ручной работы и уменьшить банковские комиссии.

Он также подчеркнул, что общая нагрузка на фонд оплаты труда не изменится. При этом фактическая нагрузка непосредственно на работодателя составляет не 41%, как часто воспринимается в информационном поле, а 17,5%, поскольку часть платежей относится к обязательствам самого работника и учитывается работодателем как вычеты.

Отдельно было отмечено, что в 1990-е годы совокупная нагрузка на фонд оплаты труда доходила до 60-70%, однако в последующие годы она последовательно снижалась в рамках проводимой политики по стимулированию занятости и поддержке бизнеса.

При этом, по данным ОЭСР, в сравнении эффективной нагрузки на ФОТ со странами организации экономического сотрудничества, Казахстан находится ниже среднего показателя нагрузки: 32,7% (средний показатель по странам ОЭСР — 35,1%)

Жумангарин подчеркнул, что цифровизация неизбежно сопровождается технической настройкой систем, однако бизнес не должен нести издержки из-за этих процессов. По его словам, между налоговыми органами и бизнесом уже формируется более конструктивный формат взаимодействия, ориентированный на оперативное решение возникающих вопросов.