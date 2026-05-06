Разработан порядок внедрения ИИ в здравоохранение: от пилота до масштабирования

Министерством здравоохранения РК разработан нормативно-правовой акт, регулирующий порядок оказания медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта. Реализация этой задачи осуществляется во исполнение поручения Главы государства, данного в Послании народу Казахстана в сентябре прошлого года, в рамках которого поставлена задача выстраивания новой системы мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий ИИ.

Документ направлен на формирование прозрачной, безопасной и научно обоснованной модели внедрения ИИ в систему здравоохранения. В его основе — обязательная оценка клинической и экономической эффективности решений, что обеспечит их практическую значимость и устойчивость при масштабировании.

Порядок устанавливает единые подходы к внедрению и использованию систем ИИ, охватывая как клинические решения, включая программное обеспечение, относящееся к медицинским изделиям, так и неклинические инструменты, применяемые в управленческих и административных процессах.

Впервые на уровне отрасли определён поэтапный алгоритм внедрения технологий ИИ: от подачи заявок и оценки технологической готовности до проведения пилотной апробации, при необходимости — прохождения регистрационных процедур, включения в перечень доверенных решений и последующего масштабирования.

Особое внимание в документе уделено формированию доказательной базы эффективности и безопасности решений. Предусмотрены механизмы биоэтической экспертизы, клинической валидации и оценки технологий здравоохранения. В рамках пилотных проектов будет осуществляться оценка ключевых показателей эффективности, включая точность и чувствительность алгоритмов, их влияние на клинические решения и нагрузку на медицинский персонал.

Отдельным блоком регламентируется формирование перечня доверенных систем искусственного интеллекта, а также внедрение системы пострегистрационного мониторинга их безопасности и эффективности.

Проект также предусматривает усиление требований к информационной безопасности и защите персональных данных, а также определяет ответственность всех участников процесса — от разработчиков до медицинских организаций и пользователей решений.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что утверждение приказа позволит сформировать сбалансированную регуляторную среду, обеспечить безопасное и контролируемое внедрение технологий искусственного интеллекта, а также ускорить цифровую трансформацию системы здравоохранения Республики Казахстан.

