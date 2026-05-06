Қазақстанда қуаты 200 МВт дейінгі дата-орталық салу туралы меморандумға қол қойылды
Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Dornan Engineering Group пен Ample Solutions Hong Kong (Turner Company) компанияларынан құралған халықаралық консорциуммен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
Меморандум аясында Қазақстан аумағында Tier III–Tier IV деңгейіндегі жоғары сенімді деректерді өңдеу орталығын (ДӨО) салу жобасын іске асыру көзделген. Нысанның жоспарлы қуаттылығы 50-ден 200 МВт-қа дейін жетеді. Қуаттылығы 200 МВт (Tier IV деңгейі) болатын дата-орталық құрылысына тартылатын инвестицияның болжамды көлемі 1,5-3 млрд АҚШ долларын құрайды.
Жобаны тұрақты және дербес энергиямен қамтамасыз ету мақсатында қуаттылығы 250 МВт-қа дейін болатын газ электр станциясын салу жоспарланған. Бұл бағыттағы инвестиция көлемі 200-ден 400 млн АҚШ долларына дейін бағалануда.
Қазіргі таңда жобаның орналасатын жері таңдалып жатыр. Басымдық газ инфрақұрылымына жақын орналасқан алаңдарға беріледі, бұл энергияны тиімді өндіруге және нысанның үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге жол ашады.
«Қазақстанның бірегей географиялық орналасуы, салқын климаты мен электр энергиясының салыстырмалы түрде қолжетімділігі халықаралық деректерді өңдеу орталықтарын орналастыру мен цифрлық инфрақұрылымды дамыту үшін қолайлы жағдай жасайды», — деп атап өтті Жаслан Мәдиев.
Бұл жобаны іске асыру еліміздің цифрлық инфрақұрылымын ілгерілетуге, шетелдік инвестиция тартуға және Қазақстанның өңірлік технологиялық хаб ретіндегі беделін нығайтуға септігін тигізеді.