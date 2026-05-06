Подписан меморандум о строительстве дата-центра мощностью до 200 МВт

Реализация проекта направлена на развитие цифровой инфраструктуры Казахстана и привлечение иностранных инвестиций.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК подписало меморандум о сотрудничестве с международным консорциумом, в состав которого входят Dornan Engineering Group и Ample Solutions Hong Kong (Turner Company).

Меморандум предусматривает реализацию проекта по строительству высоконадежного дата-центра уровня Tier III–Tier IV на территории Республики Казахстан. Планируемая мощность объекта составляет от 50 до 200 МВт. Ориентировочный объем инвестиций в строительство дата-центра мощностью 200 МВт (уровень Tier IV) оценивается в диапазоне от 1,5 до 3 млрд долларов.

Для обеспечения стабильного и независимого энергоснабжения проекта предусмотрено строительство газовой электростанции мощностью до 250 МВт с объемом инвестиций от 200 до 400 млн долларов.

На текущем этапе ведется выбор локации проекта. Приоритет отдается площадкам, расположенным вблизи газовой инфраструктуры, что позволит обеспечить эффективную генерацию электроэнергии и надежную эксплуатацию объекта.

«Казахстан обладает уникальным географическим положением, холодным климатом и сравнительно доступной электроэнергией. Эти факторы формируют благоприятные условия для размещения международных центров обработки данных и развития цифровой инфраструктуры», — отметил Жаслан Мадиев.

Реализация проекта направлена на развитие цифровой инфраструктуры Казахстана, привлечение иностранных инвестиций, а также укрепление позиции страны в качестве регионального технологического хаба.

Напомним — 29 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.