В Павлодаре «слили» данные более 2 тысяч работников образования

Школы областного центра Павлодара разместили на портале государственных закупок объявления о проведении конкурсов на услуги по медицинскому осмотру работников. К чему это привело, рассказали в региональной прокуратуре. Так, по данным ведомства, в документации 28 организаций образования были обнаружены персональные данные сотрудников, включая анкетные сведения, адреса проживания и контактные номера телефонов, передает Zakon.kz.

«Подобное раскрытие информации нарушало нормы трудового законодательства и создавало риски ее возможного использования в мошеннических целях», — отмечают прокуроры.

По результатам прокурорского надзора персональные данные 2 065 работников сферы образования были удалены из открытого доступа. Кроме того, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

