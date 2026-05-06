    В Павлодаре «слили» данные более 2 тысяч работников образования

    Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

    6 мая 2026 11:00, Profit.kz
    Школы областного центра Павлодара разместили на портале государственных закупок объявления о проведении конкурсов на услуги по медицинскому осмотру работников. К чему это привело, рассказали в региональной прокуратуре. Так, по данным ведомства, в документации 28 организаций образования были обнаружены персональные данные сотрудников, включая анкетные сведения, адреса проживания и контактные номера телефонов, передает Zakon.kz.

    «Подобное раскрытие информации нарушало нормы трудового законодательства и создавало риски ее возможного использования в мошеннических целях», — отмечают прокуроры.

    По результатам прокурорского надзора персональные данные 2 065 работников сферы образования были удалены из открытого доступа. Кроме того, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

