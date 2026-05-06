Президенту представили цифровые проекты в сфере транспорта и логистики

Касым-Жомарту Тоакаеву представили информационные системы KEDEN, SmartCargo и цифровые проекты в сфере транспорта и логистики. В частности, единая цифровая платформа KEDEN предназначена для оптимизации и совершенствования процессов таможенного контроля, передает Liter.kz.

SmartCargo — это единое цифровое окно логистических услуг, объединяющее сервисы таможни, транспорта, министерства внутренних дел, министерства сельского хозяйства, фармацевтического и торгового регулирования.

National Road Geoportal (KazMaps) представляет собой единую цифровую карту автодорог Казахстана для мониторинга и управления инфраструктурой.

Кроме того, глава государства ознакомился с IT-экосистемой города Алматы и внедряемыми цифровыми решениями в сферах образования и подготовки кадров, безопасности детей, общественного порядка, дорожного движения и др.