Внедрение ИИ в промышленную сферу рассмотрят на следующем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта

Президент предложил на следующем заседании совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу. Обращаясь к участникам совета, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на текущем этапе стратегическое значение искусственного интеллекта определяется не масштабами моделей, а их способностью к эффективной интеграции в реальный сектор экономики, передает Liter.kz.

«По сути, происходит фундаментальная смена парадигмы, когда использование искусственного интеллекта в режиме реального времени становится главным источником роста производительности. Для этого требуется построение целостной системы, объединяющей данные, процессы и людей. Только при наличии такой основы будет осуществлен переход от пилотных решений к масштабному внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни. В условиях глобальной технологической гонки ни одна страна не сможет в полной мере реализовать потенциал искусственного интеллекта, действуя изолированно. Совет по развитию искусственного интеллекта является эффективной площадкой для выработки согласованных подходов и обмена лучшими практиками, прежде всего в сфере реальной экономики и цифровых платформ. В этой связи считаю необходимым на следующем заседании совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу. Ведь именно промышленность является базой формирования высокой добавленной стоимости и главным полигоном для обкатки новых технологий», — заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обозначил сферы, на которых необходимо сосредоточиться. Это горнометаллургический комплекс, энергетика, агропромышленный сектор, логистика. Президент сделав акцент на росте производительности, снижении издержек и повышении эффективности управления.

«Развивая индустриальные данные, внедряя цифровых двойников, обеспечивая широкую автоматизацию процессов, мы сможем перейти от дискуссий к практической реализации наших стратегических целей», — отметил Президент РК.

