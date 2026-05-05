На втором заседании Совета по развитию ИИ в Алматы Касым-Жомарт Токаев высказался о цифровом тенге и безналичных платежах.

Президент заявил, что цифровизация экономики — требование времени, передает Zakon.kz.

«Казахстан тоже добился положительных результатов: доля безналичных платежей в стране превысила 80 процентов, наши финтех-компании, представленные здесь сегодня, демонстрируют впечатляющие возможности. Широкое использование цифрового тенге кардинально меняет ситуацию, обеспечивая транспарентность целевых бюджетных расходов и сокращая транзакционные издержки. Это позволит повысить привлекательность страны для глобального капитала и создать условия для превращения Казахстана в ведущий инвестиционный и финансовый центр. В 2025 году создана национальная правовая база, регулирующая цифровые финансовые активы и криптовалюты. Открываются возможности для токенизации недвижимости, золота, пакетов акций крупных промышленных предприятий и других реальных активов. Правительству и Национальному банку следует согласовать свои стратегии развития цифровых активов для превращения Казахстана в криптохаб. Это задача исключительной важности, время не ждет», — сказал глава государства.

Президент отметил важность обеспечения перехода к экономике реального времени, потому что в традиционной системе государство всегда в роли догоняющего.

«К примеру, бюрократические процедуры и бесконечные согласования приводят к снижению эффективности использования средств до 30 процентов. Проверки проводятся по итогам налогового периода, когда бюджетные деньги уже были освоены. А платформенный подход, усиленный искусственным интеллектом, позволит добиться положительных изменений. В частности, непрерывный предиктивный мониторинг даст возможность выявлять на самых ранних стадиях признаки отклонений или подозрительных транзакций. При этом надо четко понимать, что полагаться исключительно на государственные ресурсы — это стратегическая ошибка. Стоит задача создать такую институциональную среду, в которой частный капитал будет рассматривать платформенные решения как главный инструмент обеспечения своей конкурентоспособности. Правительству нужно внести конкретные предложения по стимулированию бизнеса», — поручил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил, что Казахстан рассматривает развитие искусственного интеллекта как ключевое стратегическое направление.