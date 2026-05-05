Какие преимущества система Keden дает госорганам и другим участникам?

За счет цифровизации процессов и отказа от бумажных документов оформление проходит значительно быстрее, что позволяет сократить время прохождения таможенных процедур.

В Министерстве финансов рассказали о преимуществах системы Keden, а также первых итогах ее работы. Система Keden производит электронное декларирование, обработку таможенных данных, контроль перемещения товаров через границу и обмен информацией между государственными органами. Keden позволяет бизнесу подавать документы в электронном формате, отслеживать статус деклараций и взаимодействовать с таможенными органами через единый цифровой интерфейс, передает Zakon.kz https://www.zakon.kz/.

Для государственных органов система повышает эффективность контроля, улучшает аналитические возможности и обеспечивает более прозрачное администрирование внешней торговли.

В системе используются современные технологии защиты данных, включая разграничение прав доступа и защищенные каналы передачи информации. Она интегрирована с рядом государственных платформ, что позволяет оперативно обмениваться данными и снижать дублирование информации.

Стоит отметить, что цифровизация процессов снижает влияние человеческого фактора и делает процедуры более прозрачными и понятными для всех участников.

В Минфине отметили, что планируется расширение функционала системы, усиление интеграции с государственными сервисами и внедрение новых цифровых инструментов для повышения эффективности таможенного администрирования.